На ПМЭФ-2025 заключено соглашение о сотрудничестве Гомельской и Омской областей

В рамках Петербургского международного экономического форума 20 июня утром белорусская делегация уже подписала первое соглашение - между Гомельской областью Беларуси и Омской областью России.

В Омской области уже работает наш мультибрендовый центр, и белорусская техника хорошо себя показывает в Сибири. Планируются и новые проекты.

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:

"В Беларуси сегодня выпускаются все типы оборудования для доильных залов, оборудование для хранения молока, транспортировки и так далее. Поэтому на базе исследовательского центра Омска вместе с нашим аэрокомплектом сегодня пишется серьезное программное обеспечение. И фактически этот продукт будет 100 % российско-белорусским".

"Мы договорились попробовать гусеничный трактор, предложить нашим аграриям. Мне кажется, он подойдет. В ближайшее время, я думаю, мы возьмем 3-5 таких тракторов", - обозначил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

На форуме также договорились, что губернатор Новосибирской области приедет в Брест 22 июня. Обсуждаются визиты и представителей других регионов Российской Федерации.