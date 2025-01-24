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Золотовалютные резервы Беларуси выросли в январе на 410 млн долларов

Золотовалютные резервы Беларуси в январе 2025 года выросли на 410 млн долларов. Об этом сообщает Нацбанк.

По данным на 1 февраля международные резервные активы страны составили 9 млрд 333 млн долларов. Месяцем ранее они были на уровне 8,9 млрд долларов.

Международные резервы Беларуси увеличились благодаря росту стоимости монетарного золота, специальных прав заимствования и ряда других активов.

ЗВРНацбанк