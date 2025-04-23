На второй сессии верхней палаты парламента обсуждались новации в работе ИП

Совершенствование законопроектов в области налогообложения и риелторской деятельности, а также вопросы ратификации ряда протоколов - эти вопросы были в повестке второй сессии верхней палаты парламента под руководством председателя Совета Республики Натальи Кочановой.

В частности, проект закона по вопросам налогообложения предусматривает конкретизацию периода, в течение которого гражданин не вправе продолжать деятельность в статусе индивидуального предпринимателя, если размер его доходов и выручки в течение календарного года превысил 500 тыс. белорусских рублей. Этот период устанавливается на 3 календарных года.