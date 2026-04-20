На выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия" представлена экспозиция "Сделано в Беларуси"
"ИННОПРОМ. Центральная Азия" способствует переходу от теории к практике и позволяет развивать глубокую промышленную кооперацию и запуск высокотехнологичных проектов. А это наглядный пример того, как эффективно работают механизмы интеграции Союзного государства, ЕАЭС, стран СНГ. Об этом говорил вице-премьер Беларуси Виктор Каранкевич на пленарном заседании "ИННОПРОМ".
На белорусской национальной экспозиции представлены ведущие предприятия промышленности, которые уже работают на рынке Узбекистана и всей Центральной Азии, а также те, кто пытается зайти и предложить свой новый товар.
БЕЛАЗы пытаются вернуться на этот рынок, закрепиться. Техника эта востребована и нужна в карьерах. Также, например, Белшина. Уже в ближайшее время продадим не менее сотни больших колес. И они востребованы, кстати, выдерживают такие жаркие температуры и отлично работают на рудниках.
Есть предложение от нашего завода по микроэлектронике. Это медицинская техника для реанимации в клиниках, а также реамобили. Еще не поставляем мы эту продукцию, но хотим предложить нашим коллегам. У нашего предприятия запланированы переговоры с представителями Министерства здравоохранения.
Рынок Средней Азии нуждается в качественной питьевой воде. И вот здесь мы предложили уже несколько лет назад свое решение, которое заработало, все-таки мы надеемся этот проект масштабировать.
Дмитрий Жук, учредитель компании-производителя оборудования по водоотведению:
"Мы производим промышленные станции водоподготовки для населения и промышленности. Готовый же проект, который мы полтора года реализуем на рынке Узбекистана, в ближайшее время будет запущен и построен нашей компанией. Мы специализируемся на компактных модульных станциях водоподготовки, не требующие обслуживания персонала. Т. е. мы добываем воду там, где ее нет, и даем это населению".
Денис Поправка, директор центра продаж и сервиса ОАО "Гомсельмаш" - управляющая компания холдинга "Гомсельмаш":
"В этом году уже мы поставили косилки КС-140 сюда, в Ташкент, ожидаем прибытия техники буквально в начале мая. Будем проводить презентацию, будем проводить показы в работе".
В Узбекистане открыта совместная сборка белорусских тракторов
Как известно, Узбекистан - страна сельскохозяйственная, ей нужна качественная техника. Огромным спросом пользуются наши тракторы. Например, в 2023-м и в 2024 гг. ежегодно покупали по 1000 единиц, а в 2025-м уже было 2000. Не меньше планируют купить и в нынешнем году. Кстати, в прошлом, в 2025-м, мы открыли здесь и совместную сборку тракторов. И вот уже в этом году планируем увеличить степень локализации на 30 %. Пока это предприятие работает на внутренний рынок, потому что Узбекистану нужно обновлять свою технику. Надеемся, что на этой выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия" будут подписаны и новые контракты, в дальнейшем появятся и новые совместные предприятия.