На заседании Республиканской конфедерации предпринимательства подвели итоги за 2024 год

Бизнес и государство должны быть ближе, а сотрудничество с зарубежными партнерами - активнее. Об этом говорили на заседании Республиканской конфедерации предпринимательства, подводя итоги 2024 года.

Бизнес стал выстраивать планы на среднесрочную и долгосрочную перспективу. А это означает доверие к власти. Малое и среднее предпринимательство - неотъемлемая часть экономики Беларуси. На его долю выпадает более 25 % ВВП.