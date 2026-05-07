Надежные стены - залог высокого урожая: как хранят минеральные удобрения
Работы на полях находятся в активной фазе, и нужно вовремя успеть внести минеральные удобрения. Азот, фосфор и калий - основа будущего урожая, так как именно сейчас растения формируют корневую систему и зеленую массу. Весной важно восполнять дефицит элементов, вымытых талыми водами.
А еще важно, чтобы все полезные составляющие в хозяйствах были и сохранялись в надлежащем состоянии. Да, для минеральных удобрений не страшны температурные перепады, главное - уберечь их от попадания влаги, поэтому надежная крыша в хранилище архиважна. С одной стороны, условия понятны, но, к сожалению, не всегда они выдерживаются. Причины разные, но все время нужно искать решение задачи, а не пускать дело на самотек, ведь при хозяйском подходе и старые постройки выглядят презентабельно. В одном из хозяйств Минской области хранилище, построенное в 1980-х года, до сих пор находится в рабочем состоянии.
"Здание предусматривает большие объемы, приблизительно 1 тыс. т, позволяет хранить калийные, азотные, фосфатные удобрения по группам. Подвоз мобильный - трактор может въезжать с разных сторон", - рассказал главный инженер СПФ "Агрострой" ОАО "Минскжелезобетон" Владимир Вергейчик.
Минеральные удобрения со временем разъедают стены, поэтому надежнее, когда они бетонные и с металлическими конструкциями. Хозяйство следит за порядком в самом хранилище и закупает нужные для своих полей объемы.
Не меньше работы на полях и в хозяйстве Минской области ОАО "10 съезд Советов". Там параллельно думают не только о восстановлении почвы, но и об обновлении хранилища, которое построили в 1960-е годы. Время отразилось на всей конструкции, и теперь приходится ремонтировать стены и крышу.
Сейчас здесь находится около 40 тыс. т комплексных и 15 т фосфорных удобрений. В хозяйстве знают, что старый ангар плохо справляется с задачей, поэтому задумываются о новом, но более компактных размеров.
Удобрения - урожай, а урожай - кормовая база и выполнение госзаказа, а это значит прибыльность предприятия. Эту несложную формулу в хозяйстве ОАО "Могилевский ленок" выучили на отлично. Большие запасы там не делают, просто и все сразу отправляют на поля. Заведующая складом внимательно следит за вывозом и отвечает за порядок в помещении.
Евгений Хохлов, директор ОАО "Могилевский ленок":
"Крыша покрыта, сам ремонт произвели полтора года назад, подремонтировали ворота. Люди, трудящиеся здесь, уже работают не первый год, и рассказывать им о том, что нужно делать в помещении практически не надо".
Хранилище не новое, но при должном уходе выглядит хорошо. Покрашено, ничего не перекошено, все двери открываются. Для дополнительной защиты их обернули пленкой. Есть и своя строительная бригада, старающаяся даже мелкие поломки быстро устранять. В планах возвести еще одно хранилище, ведь здесь настроены собирать высокие урожаи и сегодня, и завтра.
Главное фото: pexels.com