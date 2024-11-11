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Народные деньги. Узнаем, как формируется и расходуется государственная казна в Беларуси
Народные деньги - копейка к копейке. Как формируется и расходуется государственная казна, сегодня обсудят эксперты ток-шоу "Экономическая среда".
Бюджет-2025 утвердил Президент. Главный финансовый документ сохраняет социальную направленность. В приоритете - качество жизни людей, на это и будет направляться финансирование.
Удалось ли обеспечить баланс доходов и расходов? Параметры безопасности, социальные обязательства и приоритетные проекты. Как госфинансы формируют наше будущее? Не пропустите в вечернем эфире.
Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси: "В нашем государстве принят ряд программных документов. От Программы социально-экономического развития до программ, которые в каждом направлении, в сфере деятельности определяют приоритеты. Бюджет - это источник финансирования многих из этих направлений. Поэтому его принятие до начала года свидетельствует о том, что источники определены четко и понятно. Есть суммы, которые можно уже в январе использовать для выполнения этих программных документов".
Елена Болигатова, замминистра экономики Беларуси: "Как говорил Президент Беларуси, что бюджет - показатель функционирования экономики, да и вообще состояния дела в государстве. То есть бюджет, как зеркало. Это состояние души нашего государства. На самом деле это один из ключевых инструментов, который позволяет государству достигать целей и задач социально-экономического развития, которые мы ставим на средний и долгосрочный период".
Игорь Скринников, замминистра по налогам и сборам Беларуси: "Налоговые доходы, которые администрируются налоговой службой, составляют на уровне плюс-минус 70 %. То есть мы должны обеспечить условия по администрированию и безусловному поступлению этих доходов в бюджет. Вот это основная задача налоговой службы, которую мы будем выполнять".
"Экономическая среда". Продолжаем простым языком рассказывать о сложных и важных экономических процессах в стране и за ее пределами.
Смотрите сегодня вечером на "Беларусь 1".
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