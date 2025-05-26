Наша продукция востребована - белорусский легпром поставляет продукцию в 38 стран мира

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5acd05e-1b82-4109-abeb-f7bd5aa9fae6/conversions/7a548268-9610-4970-b87e-5a5d6d8bd5a0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5acd05e-1b82-4109-abeb-f7bd5aa9fae6/conversions/7a548268-9610-4970-b87e-5a5d6d8bd5a0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5acd05e-1b82-4109-abeb-f7bd5aa9fae6/conversions/7a548268-9610-4970-b87e-5a5d6d8bd5a0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5acd05e-1b82-4109-abeb-f7bd5aa9fae6/conversions/7a548268-9610-4970-b87e-5a5d6d8bd5a0-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Беларуси был создан офис Женского делового альянса БРИКС, который возглавила Татьяна Лугина.

Как легкая промышленность открывает новые рынки Индии и Китая и чем белорусский бизнес выделяется на мировой арене, рассказала председатель концерна "Беллегпром", руководитель белорусского офиса Женского делового альянса БРИКС Татьяна Лугина в проекте "Актуальное интервью".

"В течение последнего месяца мы были в командировке в Индии. Сегодня эта страна славится хлопчатобумажными тканями. Их же интересует наш лен, наша шерсть. Индия, на самом деле, импортирует достаточно большой объем шерстяных тканей из Китая", - рассказала Татьяна Лугина.

Она также отметила, что сейчас прицел делается на дальнюю дугу. Решаются вопросы по поставкам продукции в Африку, индию и Китай.

"Мир настолько динамично меняется, что те страны, которые казались нам еще пять лет назад недосягаемыми, неперспективными, что нам там делать нечего, сегодня уже нам становятся интересны. Выживет и будет конкурентен, востребован и эффективен только тот, кто мониторит ситуацию во всех странах и на всех континентах постоянно", - подчеркнула Татьяна Лугина.