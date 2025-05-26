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Наша продукция востребована - белорусский легпром поставляет продукцию в 38 стран мира
В Беларуси был создан офис Женского делового альянса БРИКС, который возглавила Татьяна Лугина.
Как легкая промышленность открывает новые рынки Индии и Китая и чем белорусский бизнес выделяется на мировой арене, рассказала председатель концерна "Беллегпром", руководитель белорусского офиса Женского делового альянса БРИКС Татьяна Лугина в проекте "Актуальное интервью".
"В течение последнего месяца мы были в командировке в Индии. Сегодня эта страна славится хлопчатобумажными тканями. Их же интересует наш лен, наша шерсть. Индия, на самом деле, импортирует достаточно большой объем шерстяных тканей из Китая", - рассказала Татьяна Лугина.
Она также отметила, что сейчас прицел делается на дальнюю дугу. Решаются вопросы по поставкам продукции в Африку, индию и Китай.
"Мир настолько динамично меняется, что те страны, которые казались нам еще пять лет назад недосягаемыми, неперспективными, что нам там делать нечего, сегодня уже нам становятся интересны. Выживет и будет конкурентен, востребован и эффективен только тот, кто мониторит ситуацию во всех странах и на всех континентах постоянно", - подчеркнула Татьяна Лугина.
Поставки продукции легкой промышленности на сегодняшний день осуществляются в 38 стран мира. "Продукция изо льна всегда была, есть и, я думаю, что будет оставаться востребованной, потому что наш Оршанский льнокомбинат входит в топ лучших льнозаводов мира, которые производят такой объем тканей отличного качества и продукцию из них", - сказала Татьяна Лугина. Также она добавила, что уникальность белорусских товаров изо льна в том, что мы производим ткани из натуральных волокон, в которых нет примесей, этого и ждет потребитель от наших производителей.