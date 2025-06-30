Нацбанк Беларуси готов поддерживать эффективные и прогрессивные инициативы в регионах

Национальный банк Беларуси готов стать ближе к проектам малого бизнеса, которые настроены развиваться и занимать свою нишу не только на внутреннем рынке, но и на внешнем, ведь это новые точки роста для экономики. Механизмы и условия финансовой поддержки от банков обсудили 27 июня в Молодечненском районе.

Малый бизнес все больше набирает вес в стране. У него треть рабочих мест и почти 40 % инвестиций в основной капитал. Тем, кто готов расширять и площади, и линейку продукции, но большие планы сдерживают финансы, готовы помочь банки.

Часть площадей когда-то большого еще советского станкостроительного завода выкупили в 2007 году на аукционе. В итоге из заброшенного цеха получилось современное производство. Сначала занимались модернизаций станков из России, меняли гидравлику и механику. Сейчас активно уже сами выпускают обрабатывающие агрегаты.

Спрос на них большой. Российская промышленность активно обновляется по линейке техники, и ей нужны современные станки. Частное предприятие смогло предложить авиазаводам и корпорации "Росатом" нужный продукт. В планах - осваивать новые модификации станков, рассчитывая на хорошие заказы от покупателей.

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Андрей Карцев, учредитель частного станкостроительного предприятия:

"Это все-таки поддержка экспорта. Мы хотели бы иметь возможность организации связанных кредитов, поскольку наши станки уже находятся в реестре ЕАЭС, то есть мы стали своими для российского рынка. Мы бы хотели поработать с банками для возможности связанных кредитов, чтобы загрузить предприятие на 3-4 года вперед и развивать свою площадку".

Выручка за последний год значительно выросла - до 40 млн рублей. В 2025 году рассчитывают ее удвоить. О своих больших планах рассказали главе Нацбанка. Регулятор готов вплотную погрузиться в частные проекты, помочь им выйти на новый уровень, ведь это незадействованные возможности и сила для роста экономики.

Роман Головченко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2d0e0119-47fd-4044-bd49-26d2a4ce33ca/conversions/eb1ec107-cb6d-4c27-911c-68b1f872547a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2d0e0119-47fd-4044-bd49-26d2a4ce33ca/conversions/eb1ec107-cb6d-4c27-911c-68b1f872547a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2d0e0119-47fd-4044-bd49-26d2a4ce33ca/conversions/eb1ec107-cb6d-4c27-911c-68b1f872547a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2d0e0119-47fd-4044-bd49-26d2a4ce33ca/conversions/eb1ec107-cb6d-4c27-911c-68b1f872547a-xl-___webp_1920.webp 1920w Роман Головченко

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

"Это новое направление, которое приняли решение развивать. Это может не очень соответствовать классическим функциям Центробанка. Но я считаю, что никакое дело, которое направлено на рост нашей экономики, не является несвойственным для нашего банка. Мы хотим найти предприятие, которое пока относится к малому или среднему бизнесу, но имеет существенный потенциал роста. Возможно, он сдерживается какими-то организационными недоделками или нехваткой финансирования, или незнанием о тех возможностях, которые государство и банковская система могут предоставить для того, чтобы предприятие смогло кратно нарастить свой потенциал производства и продаж".

В регионах именно на бизнес делают ставку, здесь нет больших или малых производств. Ремесленные сыры в Молодечненском районе тому подтверждение. Бывший айтишник по книгам и видеоурокам освоил это нелегкое дело. Сегодня он предлагает свои уникальные сыры - от моцареллы и камамбера до элитных твердых сортов с выдержкой 3 и 5 лет. Сыроварня единственная в Беларуси, где работают с коровьим, козьим и овечьим молоком. Цех небольшой, можно сказать, домашний. 10 человек работает, но у каждого глаза горят, когда рассказывают про свое.

Антон Поляков, директор и учредитель частной сыроварни:

"Мы делаем очень выдержанную продукцию, и ей нужно где-то 2-3 года вылежаться. Это архиважная задача - сделать хорошее хранилище. И главное, чтобы оно было энергоэффективное, потому что у нас очень большое потребление электроэнергии".

В планах и цех по выпечке хлеба. Это плюс к джемам, которые уже есть. Принимают экскурсии и готовы открывать обучающие курсы для тех, кто хочет варить элитные сыры и в небольших населенных пунктах открывать такие компактные производства. Банки такие инициативы поддерживают на выгодных для бизнеса условиях.

"Мы запустили финансовую программу поддержки малого и среднего бизнеса, которая предоставляет наиболее привлекательные на рынке ставки по кредитным продуктам. То есть это либо полставки рефинансирования плюс 1 % - это минимальная граница, и максимальная - ставка рефинансирования тоже плюс 1 %. Условно говоря, от 6,5 % до 11 %, что ниже условия рыночного кредитования. Поэтому этот продукт пользуется серьезным спросом", - отметил Роман Головченко.