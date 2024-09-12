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Нацбанк Беларуси прогнозирует снижение ставки рефинансирования в 2025 году
Национальный банк Беларуси в 2025 году прогнозирует снижение ключевой ставки с 9,5 % (такой ее уровень сегодня) до 9-9,3 %.
Регулятор утвердил основные направления денежно-кредитной политики на 2025 год. Ожидается постепенное снижение процентных ставок, но при отсутствии рисков для макроэкономической стабильности.
Срочные и условные банковские вклады физлиц в национальной валюте на срок один год и более, по прогнозу, увеличатся на 17-22 %, их доля в общем объеме составит не менее 84 % на конец года. Процентная ставка по новым кредитам банков юридическим и физлицам в национальной валюте (речь о рыночных условиях) может составить от 9 до 10,25 % годовых.
По всем новым кредитам юрлицам в национальной валюте ставки рассчитывают уложить в коридоре от 8 с половиной до 9,8 % годовых.
Напомним, ставка рефинансирования в Беларуси не менялась с лета прошлого года.
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