Нацбанк: На покупку автомобилей Geely выдано кредитов на сумму 180 млн рублей

Какие тенденции складываются на кредитном рынке, наблюдается ли уменьшение или, наоборот, увеличение потребительского кредитования, а также часто ли белорусы берут деньги в долг, на эти и другие вопросы в "Актуальном интервью" ответил первый заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Александр Егоров.

"Если говорить о потребительском кредитовании, то мы своими действиями - мерами денежно-кредитной политики и макропруденциальной политики - стараемся ограничить рост потребительского кредитования. И в особенности того кредитования, которое не связано с товарами белорусского производства. За 6 месяцев 2025 года в целом выдано кредитов на 96 млрд белорусских рублей, а потребительских кредитов - примерно на 6 млрд рублей. Из них приблизительно половина - это так называемый овердрафт. Вторая половина - кредиты для покупки товаров долгосрочного пользования", - сообщил представитель Нацбанка.

Александр Егоров news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/41612468-1f0b-45e5-9087-f0875b6665f6/conversions/13c1b5e8-c74e-4e56-ab7c-8b23689fb214-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/41612468-1f0b-45e5-9087-f0875b6665f6/conversions/13c1b5e8-c74e-4e56-ab7c-8b23689fb214-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/41612468-1f0b-45e5-9087-f0875b6665f6/conversions/13c1b5e8-c74e-4e56-ab7c-8b23689fb214-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/41612468-1f0b-45e5-9087-f0875b6665f6/conversions/13c1b5e8-c74e-4e56-ab7c-8b23689fb214-xl-___webp_1920.webp 1920w Александр Егоров

Александр Егоров также добавил, что по подсчетам Нацбанка, восьмая часть кредитов - это кредиты на товары белорусского производства. "Примерно 250 млн рублей - это кредитный продукт Беларусбанка "На родныя тавары" и еще 180 млн - кредиты, выданные на покупку автомобилей Geely", - привел цифры он.