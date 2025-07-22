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Нацбанк: На покупку автомобилей Geely выдано кредитов на сумму 180 млн рублей
Какие тенденции складываются на кредитном рынке, наблюдается ли уменьшение или, наоборот, увеличение потребительского кредитования, а также часто ли белорусы берут деньги в долг, на эти и другие вопросы в "Актуальном интервью" ответил первый заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Александр Егоров.
"Если говорить о потребительском кредитовании, то мы своими действиями - мерами денежно-кредитной политики и макропруденциальной политики - стараемся ограничить рост потребительского кредитования. И в особенности того кредитования, которое не связано с товарами белорусского производства. За 6 месяцев 2025 года в целом выдано кредитов на 96 млрд белорусских рублей, а потребительских кредитов - примерно на 6 млрд рублей. Из них приблизительно половина - это так называемый овердрафт. Вторая половина - кредиты для покупки товаров долгосрочного пользования", - сообщил представитель Нацбанка.
Александр Егоров также добавил, что по подсчетам Нацбанка, восьмая часть кредитов - это кредиты на товары белорусского производства. "Примерно 250 млн рублей - это кредитный продукт Беларусбанка "На родныя тавары" и еще 180 млн - кредиты, выданные на покупку автомобилей Geely", - привел цифры он.
По словам эксперта, из этого следует, что темп роста потребительского кредитования замедляется. Однако темп простого кредитования на товары отечественного производства растет. Александр Егоров думает, что цифра, обозначенная решением правления Нацбанка (а это примерно 12 %), будет достигнута. Это, с одной стороны, позволит сбалансировать доходы и расходы граждан (то есть не увеличивать риски граждан с точки зрения погашения кредитов). С другой стороны, поспособствует улучшению сальдо торгового баланса в части уменьшения спроса на потребительский импорт.