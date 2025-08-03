В Беларуси продолжается борьба за каждое зернышко. Проливные дожди сменяются засухой, поэтому, как ориентирует аграриев Президент, нужно маневрировать.

Сейчас самый разгар полевых работ. Уборка зерновых, подготовка почвы под посевы озимого рапса нового урожая, кормозаготовка. И все нужно успеть, считай, в одно время. Важна максимальная отдача от всех - от механизатора до руководителя.

А что если тяжелый груз ответственности на хрупких женских плечах? Женщины-руководители крупных хозяйств доказывают, что в битве за урожай пол не имеет значения.

Проснулась знаменитой, шутят в хозяйстве "Заря" про своего руководителя. В коллективе до сих пор обсуждают недавний визит Президента на предприятие. Фото с главой государства стоит на самом видном месте в кабинете директора. Не каждый день отчитываешься о проделанной работе на самом высоком уровне.

Не женское дело - в Беларуси процветают хозяйства, где у руля стоит женщина news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/adab26ba-ab41-4b7b-bb56-6f7e026720ea/conversions/74a89c3e-b410-4d2f-8550-14430e31fc8b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/adab26ba-ab41-4b7b-bb56-6f7e026720ea/conversions/74a89c3e-b410-4d2f-8550-14430e31fc8b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/adab26ba-ab41-4b7b-bb56-6f7e026720ea/conversions/74a89c3e-b410-4d2f-8550-14430e31fc8b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/adab26ba-ab41-4b7b-bb56-6f7e026720ea/conversions/74a89c3e-b410-4d2f-8550-14430e31fc8b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Крепкое хозяйство на хрупких женских плечах. И такое бывает. Впрочем, какая разница, кто у руля, главное, чтобы был порядок.

Агрокомбинат "Заря"- один из крупнейших производителей мяса цыплят, свинины, говядины, молока и зерна в Могилевской области. Яркий пример полного цикла от поля до прилавка. В ассортименте 140 наименований мясной продукции. Из изысков есть сыровяленые и сырокопченые вкусности. Благодаря новому цеху их производство удалось увеличить в 10 раз.

"Мы пока что не используем добавки, ускоряющие созревание колбас, все идет естественным путем. На сегодняшний день мы производим около 3 т продукции", - рассказала замгендиректора по производству агрокомбината "Заря" Татьяна Дьякова.

Отведать деликатесы "Зари" скоро смогут и минчане. Прорабатывается открытие фирменного магазина в "Первом национальном" торговом доме в Минске. Сиди в кабинете да считай выручку. Вот только на деле работа директора хозяйства выглядит совсем по-другому - за руль и в поле. Общая площадь всей территории 14 тыс. га. Екатерина Владимировна шутит: бумаги можно дописать зимой, а вот урожай ждать не будет.

Не женское дело - в Беларуси процветают хозяйства, где у руля стоит женщина news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/736acc91-2ffc-42c1-9be4-d5d0678174d2/conversions/473e1f52-3c51-4e1c-aee5-fe809cf11a6b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/736acc91-2ffc-42c1-9be4-d5d0678174d2/conversions/473e1f52-3c51-4e1c-aee5-fe809cf11a6b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/736acc91-2ffc-42c1-9be4-d5d0678174d2/conversions/473e1f52-3c51-4e1c-aee5-fe809cf11a6b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/736acc91-2ffc-42c1-9be4-d5d0678174d2/conversions/473e1f52-3c51-4e1c-aee5-fe809cf11a6b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Комбайны, обещанные Президентом, были доставлены в течение нескольких дней после его визита. Для поднимания эти комбайны не подарок. За них хозяйство будет рассчитываться самостоятельно. Позиция Президента неизменна - государство при необходимости подставит плечо, но нахлебничества быть не должно.

"Важно понимать, что Президент у нас - выходец из сельского хозяйства, он не понаслышке знает, что это такое. Поэтому он нас, руководителей предприятий, настраивает на то, что должна быть строгая дисциплина, соблюдение технологий и должен работать ручной режим. Учитывая погодные условия, урожай должен быть убран вовремя и без потерь", - подчеркнула гендиректор агрокомбината "Заря" Екатерина Заровская.

В ближайшее время дождь не прекратится. Такой прогноз читаем в смартфонах едва ли не каждый день. И если для горожан это повод положить в сумку зонт, для сельчан - повод для беспокойства. Техника простаивает, уборочная затягивается. Но аграрии не отчаиваются.

Не женское дело - в Беларуси процветают хозяйства, где у руля стоит женщина news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f580292-a6f3-4ba2-8c35-951e110377ea/conversions/b1871ebc-2c1a-42c5-b821-83dfb706081b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f580292-a6f3-4ba2-8c35-951e110377ea/conversions/b1871ebc-2c1a-42c5-b821-83dfb706081b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f580292-a6f3-4ba2-8c35-951e110377ea/conversions/b1871ebc-2c1a-42c5-b821-83dfb706081b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f580292-a6f3-4ba2-8c35-951e110377ea/conversions/b1871ebc-2c1a-42c5-b821-83dfb706081b-xl-___webp_1920.webp 1920w

В хозяйстве "АгроСолы" Сморгонского района планируют собрать 15 тыс.т зерна. 1,8 тыс. - это госзаказ, остальное на корм животным. Всего 10,5 тыс. голов, 3,2 тыс. из них - дойные коровы.

"Мы имеем подушку безопасности. У нас есть запас кормов на 1,5 года, даже более. Мы всегда докармливаемся своим зерном, практически его не покупаем, имеем свой жмых после переработки на рапсовой линии. А самое главное, сегодня у нас есть специалисты", - отметила директор КСУП "АгроСолы" Ольга Лукьянова.

"АгроСолы" в хозяйстве более 20 лет у Ольги Ивановны Лукьяновой. Хотя, по мнению директора, вторых партий в уборочной симфонии быть не может. Важен вклад каждого.

Уборочная - это не только золотые поля и алые закаты, это тяжелый труд от зари до зари. Труд комбайнеров, механизаторов, водителей, операторов зерносушильных комплексов.

В коллективе работают почти 300 человек, преимущественно мужчины. Механизаторы шутят, что у Ольги Ивановны не забалуешь.