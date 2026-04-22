Ни одного литра сырого молока за рубеж: как Беларусь уходит от экспорта сырья к глубокой переработке

Беларусь отказалась от экспорта сырого молока и последовательно наращивает глубину переработки сырья в пищевой промышленности. Об этом говорили эксперты проекта "Экономическая среда".

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Александр Яковчиц отметил, что Беларусь уже много лет ни одного литра сырого молока в качестве сырья не продает за рубеж: "Перерабатываем все внутри страны. И сегодня мы уже глубже уходим в переработку. У нас два предприятия делают концентрат сывороточного белка. Будем делать концентрат молочного белка".

Генеральный директор НПЦ НАН Беларуси по продовольствию Алексей Мелещеня дополнил, что в перспективе будет гидролизат и лактоферрин из молочного белка.

По его словам, главная задача - не только обеспечить глубину переработки, но и успешно закрепиться на мировых рынках.

Там (в мире - прим. ред.) нет совершенно пустого рынка. Мы должны пробить эту нишу, закрепиться на ней. Алексей Мелещеня

Одним из ярких примеров глубокой переработки заместитель председателя концерна "Белгоспищепром" Игорь Груцо назвал работу Белорусской национальной биотехнологической корпорации. "Первое, что приходит на ум, это наша Белорусская национальная биотехнологическая корпорация (БНБК), которая имеет технологии мирового уровня, которая позволяет максимально разложить зерно, которое выращивает сельхозпроизводитель", - отметил зампредседателя концерна.

Эксперты "Экономической среды" news.by

Отдельное внимание уделяется принципу безотходного производства. "В теме глубины переработки я бы еще отметил безотходное производство. Эти понятия находятся достаточно близко, на мой взгляд. И буквально на каждом предприятии ежедневно проводится работа по уменьшению потерь", - заметил Игорь Груцо.

В качестве конкретного примера он привел результаты работы с сахарной свеклой: "Например, в прошлом году получили рекордный урожай сахарной свеклы - около 6 млн т. Посмотрели на цифры и увидели, что за последние 10 лет потери при переработке сахарной свеклы снизились в два раза. В сахаре это 3,5 тыс. т сахара, более 2 млн долларов, если брать текущие цены".