Яковчиц о продбезопасности в Беларуси: Объемы производства позволяют накормить еще две республики

Беларусь полностью обеспечивает внутренний рынок основными продуктами питания и имеет значительные излишки для экспорта. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Александр Яковчиц в проекте "Экономическая среда".

Все, что сегодня пищевая промышленность производит, в том ассортименте и объемах, сегодня сложно уместить на полку наших магазинов. Александр Яковчиц

По словам замминистра, страна продолжает импортировать отдельные виды продукции, но экспорт значительно превышает импорт. "В прошлом году, если из объема импорта продуктов питания убрать тот объем, который вывезен из страны, так называемый реэкспорт, то наше сальдо положительное. Мы экспортировали на 10 млрд 85 млн долларов. И мы продали продуктов питания на 4,4 млрд долларов больше, чем ввезли", - привел данные Александр Яковчиц.

Он подчеркнул высокий уровень самообеспеченности по ключевым позициям:

молока производится 1 тонна на каждого жителя в год, а потребляется 247 кг (при мировом среднем потреблении 110-140 кг), 70 % молока идет на экспорт;

40 % производимого мяса и 30 % яиц также реализуется за рубежом;

рынок полностью обеспечен картофелем и овощами.

Александр Яковчиц news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ac64af4f-956f-4b2f-ad37-a7e33a05e3d6/conversions/51223a2e-0244-4a8a-a5bd-91d2582a2c9a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ac64af4f-956f-4b2f-ad37-a7e33a05e3d6/conversions/51223a2e-0244-4a8a-a5bd-91d2582a2c9a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ac64af4f-956f-4b2f-ad37-a7e33a05e3d6/conversions/51223a2e-0244-4a8a-a5bd-91d2582a2c9a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ac64af4f-956f-4b2f-ad37-a7e33a05e3d6/conversions/51223a2e-0244-4a8a-a5bd-91d2582a2c9a-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Два года назад этого уровня достигли по огурцам. Уже закрываем и межсезонный период. Осталось до конца реализовать стратегию развития по томатам. Я убежден, что в следующем году, начале 2028-го мы тоже выйдем в межсезонный период по томатам", - сообщил замминистра.

Александр Яковчиц подчеркнул, что главная задача сегодня - не производство, а реализация излишков: "И сейчас проблема не в том, что чего-то нет, а в том (даже не проблема, а вызов для наших производителей), что мы производим так много и должны каждый день думать, куда мы будем это продавать".

"Если взять основную номенклатуру продуктов питания, то объемы производства сегодня позволяют накормить еще две такие республики, как наша", - резюмировал он.