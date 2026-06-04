Николай Рогожник на ПМЭФ: Белорусские предприятия предлагают конкурентоспособные условия

"Лифтовое производство мы в прошлом году расширили, двукратно увеличили объемы производства лифтов - сегодня мощности предприятия позволяют это делать. Поэтому сегодня компания работает над формированием и загрузкой существующих мощностей. При этом наш МАЗ сегодня работает над проектом по реализации Центра белорусской техники. Эта работа проводится также под патронажем правительства Санкт-Петербурга. Есть и ряд других проектов, которые находятся в стадии проработки. Это проект с Белкоммунмашем, обсуждался вопрос по созданию совместного предприятия. Поставки пассажирской техники - они постоянно осуществляются. Здесь связи уже достаточно устоявшиеся. Наши предприятия постоянно участвуют во всех проводимых конкурсных закупках, аукционах, побеждают и предлагают хорошие конкурентоспособные условия".