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Николай Рогожник на ПМЭФ: Белорусские предприятия предлагают конкурентоспособные условия
Товарооборот Беларуси с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью России за 4 месяца достиг 1,2 млрд долларов. Рост составил плюс 9 % и 30 % соответственно. Об этом 4 июня говорили на полях Петербургского международного экономического форума.
Сегодня открывается в Питере четвертое торговое пространство с белорусскими продуктами под брендом "Белорусская деревня", также идет работа над другими проектами.
Николай Рогожник, генеральный консул Беларуси в Санкт-Петербурге:
"Лифтовое производство мы в прошлом году расширили, двукратно увеличили объемы производства лифтов - сегодня мощности предприятия позволяют это делать. Поэтому сегодня компания работает над формированием и загрузкой существующих мощностей. При этом наш МАЗ сегодня работает над проектом по реализации Центра белорусской техники. Эта работа проводится также под патронажем правительства Санкт-Петербурга. Есть и ряд других проектов, которые находятся в стадии проработки. Это проект с Белкоммунмашем, обсуждался вопрос по созданию совместного предприятия. Поставки пассажирской техники - они постоянно осуществляются. Здесь связи уже достаточно устоявшиеся. Наши предприятия постоянно участвуют во всех проводимых конкурсных закупках, аукционах, побеждают и предлагают хорошие конкурентоспособные условия".
Сейчас на форуме обсуждают технологическое партнерство со странами Глобального Юга для устойчивого развития и то, как мировой сектор энергетики реагирует на вызовы времени.