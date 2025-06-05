Новинки от Агромашресурса представлены на "Белагро-2025"

"Белагро- 2025" уже третий день открывает двери для всех - и профессионалов, и любителей.

Особое внимание посетителей привлекает техника. Не только наши флагманы становятся центром притяжения. К примеру, площадка ООО "Агромашресурс". Предприятие разрабатывает и производит комплексы агротехнических средств ROSA.

Как работают эти машины, в чем их уникальность.

Площадка этого производителя заинтересовывает сразу. Необычные "луноходы" с колесами без протекторов не обходят стороной даже далекие от аграрного дела люди. С их стороны - любопытство, а вот у опытных тружеников полей - профессиональный интерес. Сельхозмашины предприятия "Агромашресурс" уже более 20 лет на рынке. Выпускает все то, без чего трудно получить хороший урожай.

Андрей Рулинский, начальник отдела испытаний и эксплуатации ООО "Агромашресурс":

"В состав наших комплексов входят такие машины, как самоходные разбрасыватели, опрыскиватели, машины для борьбы с борщевиком Сосновского, уникальные машины для рисовых чеков, по индивидуальным заказам делаем специфические машины под целевого клиента. Сегодня на выставке у нас представлены машины двух принципиальных классов. Это сверхлегкие машины с давлением на грунт не более 200 г на см кв. грузоподъемности до 1800 л, а также машины среднего класса с удельным давлением на грунт не более 500 г на см кв., их общая грузоподъемность до 3000 кг".

Кто же приезжает на "Белагро" без новинок?! Никто. Вот и Агромашресурс показывает свою последнюю разработку - самоходный опрыскиватель ОС-2000 ROSA. Всего год на реализацию идеи и перед нами машина, готовая хоть сегодня приступить к работе.

Андрей Рулинский, начальник отдела испытаний и эксплуатации ООО "Агромашресурс":

"На выставке у нас сегодня представлена наша новая машина среднего класса. У нее получается рабочая емкость для внесения жидких минеральных удобрений, средств защиты 2000 л. Для сыпучих удобрений - 2500 л, что дало возможность нашим аграриям работать с большей производительностью за счет меньших технологических остановок и заправок".

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Локализация техники - 70 %. Практически все составляющие белорусского производства, даже навигационный прибор - самое основное с точки зрения точного земледелия - тоже наш.

Андрей Рулинский, начальник отдела испытаний и эксплуатации ООО "Агромашресурс":

"На сегодняшний день важно подчеркнуть, что для нашего бренда ROSA для Республики Беларусь, в частности, синонимом являются такие слова, как качество, надежность и доступность цены".