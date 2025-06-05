3.78 BYN
3.00 BYN
3.43 BYN
Новинки от Агромашресурса представлены на "Белагро-2025"
"Белагро- 2025" уже третий день открывает двери для всех - и профессионалов, и любителей.
Особое внимание посетителей привлекает техника. Не только наши флагманы становятся центром притяжения. К примеру, площадка ООО "Агромашресурс". Предприятие разрабатывает и производит комплексы агротехнических средств ROSA.
Как работают эти машины, в чем их уникальность.
Площадка этого производителя заинтересовывает сразу. Необычные "луноходы" с колесами без протекторов не обходят стороной даже далекие от аграрного дела люди. С их стороны - любопытство, а вот у опытных тружеников полей - профессиональный интерес. Сельхозмашины предприятия "Агромашресурс" уже более 20 лет на рынке. Выпускает все то, без чего трудно получить хороший урожай.
Андрей Рулинский, начальник отдела испытаний и эксплуатации ООО "Агромашресурс":
"В состав наших комплексов входят такие машины, как самоходные разбрасыватели, опрыскиватели, машины для борьбы с борщевиком Сосновского, уникальные машины для рисовых чеков, по индивидуальным заказам делаем специфические машины под целевого клиента. Сегодня на выставке у нас представлены машины двух принципиальных классов. Это сверхлегкие машины с давлением на грунт не более 200 г на см кв. грузоподъемности до 1800 л, а также машины среднего класса с удельным давлением на грунт не более 500 г на см кв., их общая грузоподъемность до 3000 кг".
Кто же приезжает на "Белагро" без новинок?! Никто. Вот и Агромашресурс показывает свою последнюю разработку - самоходный опрыскиватель ОС-2000 ROSA. Всего год на реализацию идеи и перед нами машина, готовая хоть сегодня приступить к работе.
Андрей Рулинский, начальник отдела испытаний и эксплуатации ООО "Агромашресурс":
"На выставке у нас сегодня представлена наша новая машина среднего класса. У нее получается рабочая емкость для внесения жидких минеральных удобрений, средств защиты 2000 л. Для сыпучих удобрений - 2500 л, что дало возможность нашим аграриям работать с большей производительностью за счет меньших технологических остановок и заправок".
Локализация техники - 70 %. Практически все составляющие белорусского производства, даже навигационный прибор - самое основное с точки зрения точного земледелия - тоже наш.
Андрей Рулинский, начальник отдела испытаний и эксплуатации ООО "Агромашресурс":
"На сегодняшний день важно подчеркнуть, что для нашего бренда ROSA для Республики Беларусь, в частности, синонимом являются такие слова, как качество, надежность и доступность цены".
Более 3 тыс. единиц такой техники уже трудится в России, Казахстане, Венгрии, Румынии, Польше и Германии. И в Беларуси тоже оценили. В стране производителей подобных машин нет. Еще в далеких 90-х самоходы использовали в полярных экспедициях. Особое строение колес помогало не проваливаться глубоко в снег. Это взяли на вооружение аграрии и получили уникальный продукт. Технику, которая бережно работает с почвой и не вредит растениям.