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Новинки от холдинга "АМКОДОР" - как сельское хозяйство Беларуси готовится к полевым работам
Сельсхозорганизации Беларуси готовятся к полевым работам. В помощь и новая техника. Свои разработки у предприятий холдинга "АМКОДОР".
На заводе в Дзержинске выпускают универсальный прицеп на 30 тонн, он может перевозить, например, зеленую массу или зерно. Среди новинок и разбрасыватель минеральных удобрений на 3 тонны. Он может работать в тандеме с трактором по принципу прицепного и навесного. Еще одна перспективная модель, в том числе, и на рынках России и Казахстана - разбрасыватель удобрений на 10 тонн. Агрегат полностью автоматизирован, среди преимуществ - система точного земледелия.
Сельхозмашиностроители Минской области, а это заводы в Дзержинске, Молодечно, Крупках, готовятся презентовать новинки техники и на ежегодной выставке "Белагро". Экспозиция пройдет в начале июня.