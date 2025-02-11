Новинки от холдинга "АМКОДОР" - как сельское хозяйство Беларуси готовится к полевым работам

На заводе в Дзержинске выпускают универсальный прицеп на 30 тонн, он может перевозить, например, зеленую массу или зерно. Среди новинок и разбрасыватель минеральных удобрений на 3 тонны. Он может работать в тандеме с трактором по принципу прицепного и навесного. Еще одна перспективная модель, в том числе, и на рынках России и Казахстана - разбрасыватель удобрений на 10 тонн. Агрегат полностью автоматизирован, среди преимуществ - система точного земледелия.