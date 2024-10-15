Новый молочно-товарный комплекс открыли в Могилевской области

В Могилевской области пополнение!

Новый молочно-товарный комплекс открыли в Бобруйском районе. Это третий из десяти МТК области, построенный по указу Президента.

Сам комплекс состоит из двух коровников на 300 мест в каждом, доильно-молочного блока, родительского отделения с цехом сухостойких коров и профилактория. Вместимость такого МТК - около тысячи голов.

Всего на строительство объекта было направлено более 23 миллионов рублей, большая часть - на оснащение помещения современным оборудованием.

Этот комплекс уникальный - в нем конструктив коровников выполнен по нестандартной технологии.