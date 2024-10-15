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Новый молочно-товарный комплекс открыли в Могилевской области
В Могилевской области пополнение!
Новый молочно-товарный комплекс открыли в Бобруйском районе. Это третий из десяти МТК области, построенный по указу Президента.
Сам комплекс состоит из двух коровников на 300 мест в каждом, доильно-молочного блока, родительского отделения с цехом сухостойких коров и профилактория. Вместимость такого МТК - около тысячи голов.
Всего на строительство объекта было направлено более 23 миллионов рублей, большая часть - на оснащение помещения современным оборудованием.
Этот комплекс уникальный - в нем конструктив коровников выполнен по нестандартной технологии.
В области до конца года построят еще 7 новых молочно-товарных комплексов: 3 - в Могилевском районе, 2 - в Кировском и по одному - в Бобруйском и Горецком.
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