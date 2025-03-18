Новый резидент индустриального парка "Великий камень" представит инновационную технологию

Компания создаст высокотехнологичное производство алюминиевых промышленных радиаторов охлаждения. Это инновационная технология, которая представляет собой многослойную систему пластин, что обеспечивает высокую эффективность теплообмена, компактность и механическую прочность изделия.

Продукция компании будет предназначена для применения в строительстве, сельском хозяйстве, энергетике, нефтегазовом секторе и будет поставляться на рынки стран ЕАЭС, а также на внутренний рынок.