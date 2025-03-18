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Новый резидент индустриального парка "Великий камень" представит инновационную технологию

В индустриальном парке "Великий камень" зарегистрирован новый резидент.

Компания создаст высокотехнологичное производство алюминиевых промышленных радиаторов охлаждения. Это инновационная технология, которая представляет собой многослойную систему пластин, что обеспечивает высокую эффективность теплообмена, компактность и механическую прочность изделия.

Продукция компании будет предназначена для применения в строительстве, сельском хозяйстве, энергетике, нефтегазовом секторе и будет поставляться на рынки стран ЕАЭС, а также на внутренний рынок.

резидентыВеликий камень