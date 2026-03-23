О внедрении ИИ в производство и бизнес-процессы будут говорить на международном форуме в Витебске
Внедрение искусственного интеллекта в производство и бизнес-процессы - основополагающая тема международного форума, который уже 24 марта примет Витебск. Акцент на экспортно ориентированные предприятия.
Участниками станут более 150 представителей реального сектора экономики нашей страны, а также специалисты в области искусственного интеллекта из России.
Наталья Воробьева, гендиректор Витебского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты:
"Предприятия чувствуют конкуренцию на внешних рынках. Конкурируют с другими компаниями, который активно используют искусственный интеллект, используют роботизированные производства, склады, используют предиктивную аналитику. Да и вообще снижают свои издержки за счет искусственного интеллекта на 10-30 %. И скорость принятия решений у них выше. Нужно подтягивать регионы, деловую активность именно здесь. Поэтому первое крупное в региональном плане мероприятие мы проводим именно в Витебске".
Форум ориентирован на АПК, деревообработку, машиностроение, легкую промышленность. Внимание уделят и трансформации ключевых бизнес-процессов с помощью искусственного интеллекта.