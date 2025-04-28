3.65 BYN
3.06 BYN
3.47 BYN
Обмен опытом и поиск партнеров. Беларусь принимает участие в выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия"
Белорусские предприятия принимают участие в 5-й Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия". Она объединила ведущих экспертов, представителей бизнеса и власти для обсуждения ключевых трендов, обмена опытом и поиска новых возможностей для партнерства.
Выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия" стартовала в Ташкенте ближе к полудню. В Минске это было 10:00. В открытии принимал участие президент Узбекистана. Это немного изменило формат работы для прессы. В зале в это время работали личные средства массовой информации президента. Во второй половине дня работали все СМИ, аккредитованные на этой площадке, и общались с участниками.
Интерес к этой выставке растет от года в год. Это уже пятая экспозиция. Если в 2024 году здесь принимали участие 400 компаний, то в 2025-м приехали 500.
Растут и площади выставки. Появилась новая площадка. В 2024 году это было 14 тыс. кв. м, в этом году все 18 тыс. кв. м.
Беларусь всегда среди тех, кто приезжает на "ИННОПРОМ", чтобы завязать какие-то новые деловые контакты. Ну а многие наши компании уже давно работают на рынке Центральной Азии. Безусловно, на все экспозиции привозят свои новинки.
Наша экспозиция "Национальный павильон" - это 20 компаний из Беларуси
Василий Мартинович, заместитель гендиректора ОАО "МЭТЗ им. В. И. Козлова":
"Этот форум мы рассматриваем как площадку для нашего продвижения, для продвижения нашей продукции на рынке не только Узбекистана, но и на всем среднеазиатском рынке. Рынок этот очень важен, он достаточно насыщенный. Сегодня в Узбекистане, в Ташкенте, в частности, происходят большие стройки, строятся и вводятся много объектов, на которые продукция нашего предприятия нужна, и мы готовы занять свою нишу на этом рынке в том числе".
Игорь Водопьянов, заместитель гендиректора - директор центрального представительства в г. Минске ПО "Энергокомплект":
"Мы первый раз находимся в прекрасном городе Ташкент. Представляем различные виды кабельно-проводниковой продукции. Представлены кабели специального назначения. Планируем поставлять на различные объекты энергетики, нефтехимии Республики Кыргызстан, в том числе на будущую строящуюся здесь атомную станцию".
Помимо экспозиции "ИННОПРОМа", это всегда большая деловая программа. И вот основная сессия сегодня называется "Стратегическое промышленное партнерство". Будут говорить об интеграции на основе высоких новых технологий.
Вообще всего в программе 15 таких мероприятий, где госорганы и бизнес будут обсуждать сегодняшнее состояние дел в промышленности на рынке Центральной Азии и всего Евразийского экономического пространства.
Современные вызовы, с которыми приходится сталкиваться предприятиям, ну и, конечно, перспективы развития. Обязательно будут говорить о кооперации и новых партнерских взаимоотношениях, которые появятся, безусловно, на этой выставке "ИННОПРОМа".