3.66 BYN
3.13 BYN
3.39 BYN
Офис ВТБ (Беларусь) открылся в микрорайоне "Минск-Мир"
ВТБ (Беларусь) открыл новый офис в микрорайоне "Минск-Мир". Это один из самых густонаселенных районов столицы. Офис находится рядом со станцией метро "Аэродромная", крупным торговым центром и Минским международным финансовым центром, на улице Николы Теслы, 20.
В новом отделении клиенты могут получить все основные банковские услуги. Здесь можно оформить кредиты, вклады, получить карты, оплатить коммунальные услуги и обменять валюту. Интерьер выполнен в современном стиле, с удобной зоной ожидания. В зоне самообслуживания установлен банкомат с доступом 24/7.
"ВТБ (Беларусь) обеспечивает доступность банковских сервисов клиентам как в цифровой среде, так и в реальном мире. Мы создаем комфортные условия для того, чтобы наши клиенты совершали финансовые операции удобными и привычными для себя способами. Личное общение со специалистом банка по-прежнему является востребованным, позволяя банку оперативно реагировать на запросы клиентов. Открытие нового офиса банка в микрорайоне "Минск-Мир" - это еще один шаг к тому, чтобы сделать наши услуги ближе к десяткам тысяч минчан", - отметила заместитель председателя правления ВТБ (Беларусь) Ольга Атапович.
ВТБ (Беларусь) представлен во всех крупных городах страны. Сегодня в республике работают 24 отделения, 11 мини-офисов и 55 кредитных центров банка для обслуживания клиентов. Также клиенты могут пользоваться онлайн-сервисами банка, включая дистанционную регистрацию.