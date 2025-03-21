Офис ВТБ (Беларусь) открылся в микрорайоне "Минск-Мир" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/12838d28-c093-4145-8185-325a81750f52/conversions/ff9a2a12-f4a5-4d87-9641-f98579b1c54c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/12838d28-c093-4145-8185-325a81750f52/conversions/ff9a2a12-f4a5-4d87-9641-f98579b1c54c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/12838d28-c093-4145-8185-325a81750f52/conversions/ff9a2a12-f4a5-4d87-9641-f98579b1c54c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/12838d28-c093-4145-8185-325a81750f52/conversions/ff9a2a12-f4a5-4d87-9641-f98579b1c54c-xl-___webp_1920.webp 1920w

ВТБ (Беларусь) открыл новый офис в микрорайоне "Минск-Мир". Это один из самых густонаселенных районов столицы. Офис находится рядом со станцией метро "Аэродромная", крупным торговым центром и Минским международным финансовым центром, на улице Николы Теслы, 20.

В новом отделении клиенты могут получить все основные банковские услуги. Здесь можно оформить кредиты, вклады, получить карты, оплатить коммунальные услуги и обменять валюту. Интерьер выполнен в современном стиле, с удобной зоной ожидания. В зоне самообслуживания установлен банкомат с доступом 24/7.

"ВТБ (Беларусь) обеспечивает доступность банковских сервисов клиентам как в цифровой среде, так и в реальном мире. Мы создаем комфортные условия для того, чтобы наши клиенты совершали финансовые операции удобными и привычными для себя способами. Личное общение со специалистом банка по-прежнему является востребованным, позволяя банку оперативно реагировать на запросы клиентов. Открытие нового офиса банка в микрорайоне "Минск-Мир" - это еще один шаг к тому, чтобы сделать наши услуги ближе к десяткам тысяч минчан", - отметила заместитель председателя правления ВТБ (Беларусь) Ольга Атапович.