Ограничения для предпринимателей: ИП с высоким доходом не смогут работать в таком статусе три года

В Беларуси вводят изменения для индивидуальных предпринимателей. Т.е, у кого совокупный доход в течение календарного года превысит 500 тысяч рублей, не смогут работать в таком статусе три календарных года.

Такая норма опубликована на Национальном правовом портале. Документ вступает в силу 16 мая и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2025 года.





Иными словами, теперь ИП, совокупный размер доходов или валовой выручки которого нарастающим итогом в течение календарного года превысил 500 тысяч, не сможет работать как индивидуальный предприниматель три года, начиная с 1 января, следующего за календарным годом, в котором было превышение.