3.74 BYN
2.93 BYN
3.43 BYN
Около 75 % продукции Белорусского металлургического завода отправляется на экспорт
Около 75 % продукции Белорусского металлургического завода отправляется на экспорт, а основным рынком сбыта является Россия. Туда отгружается около 80 % от общего объема продажи за границу. Сотрудничество только углубляется.
Сегодня предприятие активно занимается диверсификацией рынков и востребованной продукции.
Сергей Терлецкий, заместитель гендиректора ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК":
"Мы справляемся с этой задачей. 2024 год и первое полугодие 2025-го мы закончили с прибылью, что указывает на эффективность работы всего коллектива. Да, нам пришлось переориентироваться, найти новые рынки, освоить новую продукцию".
Санкции лишь стали триггером для более эффективной и креативной работы предприятия. Несмотря на ограничения, реальный сектор экономики в Евросоюзе ждет возобновления сотрудничества.