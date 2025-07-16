Около 75 % продукции Белорусского металлургического завода отправляется на экспорт, а основным рынком сбыта является Россия. Туда отгружается около 80 % от общего объема продажи за границу. Сотрудничество только углубляется.

Сегодня предприятие активно занимается диверсификацией рынков и востребованной продукции.

Сергей Терлецкий, заместитель гендиректора ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК":

"Мы справляемся с этой задачей. 2024 год и первое полугодие 2025-го мы закончили с прибылью, что указывает на эффективность работы всего коллектива. Да, нам пришлось переориентироваться, найти новые рынки, освоить новую продукцию".