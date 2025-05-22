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Операции с банковскими картами в Беларуси станут безопаснее. С 22 мая вводится ряд новых правил
Операции с банковскими картами в Беларуси станут безопаснее.
С 22 мая начнет действовать ряд новых правил для банковских карточек. Нацбанк внес изменения в соответствующую инструкцию.
Вот несколько новшеств: самозанятые, ремесленники, а также те, кто оказывает услуги в сфере агроэкотуризма, теперь будут заключать с банками-эмитентами и банками-эквайерами договоры на оказание платежных услуг как физлица. При получении карточки клиентов будут информировать об уголовной ответственности за незаконный оборот платежных инструментов, средств платежа и их реквизитов.
Также с 22 мая банки должны информировать клиентов об актуальных изменениях лимитов по картам, а также об изменении перечня стран и регионов, где можно совершать операции по безналу.