Операции с банковскими картами в Беларуси станут безопаснее. С 22 мая вводится ряд новых правил

Вот несколько новшеств: самозанятые, ремесленники, а также те, кто оказывает услуги в сфере агроэкотуризма, теперь будут заключать с банками-эмитентами и банками-эквайерами договоры на оказание платежных услуг как физлица. При получении карточки клиентов будут информировать об уголовной ответственности за незаконный оборот платежных инструментов, средств платежа и их реквизитов.