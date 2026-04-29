От Бреста к новым рынкам: как площадка первого региона помогает наращивать экспорт Беларуси

28-29 апреля в Бресте проходит международный форум деловых контактов "Первый регион - территория успеха". В нем принимают участие представители стран Африки, Европы, Азии, официальные лица, дипломаты. Задача мероприятия - укреплять белорусский экспорт и налаживать связи со странами в том числе дальней дуги. Насколько эффективны такие площадки? Своим мнением поделился медиаэксперт Дмитрий Швайба.

"С одной стороны, в мероприятии угадывается концепция Форума регионов, но с другой стороны, это принципиально новый подход, который считывается в преломлении остальных регионов. И вот тут нужно выйти на историю взаимодействия со странами дальней дуги, поскольку основные потенциалы, резервы заложены именно там. Да, есть валообразующие регионы, которые дают львиную долю экономического потенциала, развитие, экспорт, импорт, рабочие места. А куда двигаться, куда переключаться в случае пробуксовок в традиционных регионах? И в этом смысле первый регион оказался действительно первым. Он подтверждает свое название, поскольку в международном форуме деловых контактов участвуют 100 представителей деловых кругов из разных стран", - рассказал медиаэксперт.

Он также отметил: уже заявлено о том, что прибыла большая делегация Зимбабве, а это является своеобразной лакмусовой бумажкой, показателем того, с кем Беларусь будет работать и у кого есть интерес к нам. Сейчас время быстрых решений, быстрого предложения себя - и это новая задача для регионов.