3.65 BYN
2.97 BYN
3.43 BYN
От комплектующих до техники: Беларусь готова поддержать КНДР в развитии сельского хозяйства
По мнению экспертов, визит Александра Лукашенко в КНДР стал важным сигналом о перспективах сотрудничества между странами, находящимися под давлением Запада.
Геннадий Барсуков, обозреватель информагентства (Россия):
"КНДР сильно ориентирована на аграрную промышленность, на сельское хозяйство и, конечно, она нуждается не только в непосредственных продуктах питания, которые Беларусь могла бы поставлять, но и в удобрениях. А Республика Беларусь обладает одним из крупнейших и одним из немногих калийных месторождений и может производить калийные удобрения в больших количествах. И поэтому КНДР, я думаю, очень интересен этот аспект. То есть Беларусь действительно могла бы очень сильно поддержать эту страну, особенно в период посевной".
Обозреватель подчеркнул, что любые вопросы, касающиеся поставки ряда комплектующих, в том числе от промышленности до электроники, имеют значение. Также КНДР интересна одна из важнейших отраслей машиностроения Беларуси - сельскохозяйственная техника, и Северная Корея готова ее покупать.