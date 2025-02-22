От обновления техники до обеспеченности семенами. Как белорусские аграрии готовятся к посевной

Каждое звено в цепочке производства сельхозпродукции должно работать эффективно. На это постоянно обращает внимание Президент Беларуси. На кону продовольственная и экономическая безопасность страны.

Сейчас аграрии активно готовятся к посевной кампании. И на первый план выходит техника, от ее состояния зависит оперативность работ. Важное звено и качественные семена и, конечно, профессиональные кадры.

Обновление машинного парка сельхозпредприятий

Мехдвор агрокомбината "Заря", лидера в производстве растениеводческой продукции, животноводстве. Подготовка машинного парка стала, пожалуй, главной задачей для мастеров и механизаторов. Рассказывает хлебороб с 20-летним стажем Сергей Алленков. Поэтому хоть сейчас в поле на самой крупной сеялке зерновой. Охват 9 метров. Скорость - за 12 часов до 100 га обрабатывает. Заодно и почву, еще и удобрения вносит.

Сергей Алленков, механизатор агрокомбината "Заря":

"Сеялку отремонтировали на 100 %. Стараемся по максимуму. Это очень важно, потому что сроки важны в посеве, важны во всем. Потому что весенний день год кормит".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60d261cb-2982-4558-a086-9b0adfb8ece0/conversions/d306dde5-5c74-4f99-9a2a-24aef9681b7f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60d261cb-2982-4558-a086-9b0adfb8ece0/conversions/d306dde5-5c74-4f99-9a2a-24aef9681b7f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60d261cb-2982-4558-a086-9b0adfb8ece0/conversions/d306dde5-5c74-4f99-9a2a-24aef9681b7f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60d261cb-2982-4558-a086-9b0adfb8ece0/conversions/d306dde5-5c74-4f99-9a2a-24aef9681b7f-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Объем, ремонт, подготовка сезона - это очень масштабная работа. Техника у нас практически уже вся готова к посевной кампании. В основном сейчас проводится только техническое обслуживание тракторов, замена масел, фильтров", - рассказал Егор Осинцев, главный инженер агрокомбината "Заря".

Поработали над импортозамещением, приобрели к сезону новое оборудование. Освоили выпуск гидравлических шлангов для всей техники. Это довольно расходный материал, раньше приходилось покупать в городе, тратить время на логистику. Теперь все на месте. Кстати, к сезону обновили парк современной техникой.

Екатерина Заровская, гендиректор агрокомбината "Заря":

"Мы усилили машинно-тракторный парк. Обновили его практически на 90 %. Закупили очень много белорусских тракторов, погрузчиков, энергонасыщенный 35-й трактор вместе с косой. Подготовили себя к посевной кампании и качественной заготовке кормов. Люди настроены, готовы работать".

Свыше 4 тыс. гектаров пашни будет задействовано в "Заре" под весенний сев, в том числе под зернобобовые и травы, горох, кукурузу. Всего же свыше 10 тыс. гектаров. Биг-бэги с семенами готовы.

Евгений Селюгин, заместитель гендиректора агрокомбината "Заря", показал яровой ячмень сорта "батька": "Это семена собственного производства, получены в прошлом году, будут высеваться для получения нового урожая. В прошлом году данный сорт дал урожайность порядка 50 ц с га. Устойчив к большинству болезней. Что касается в целом семенного фонда, то цифра составляет порядка 600 тонн".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4daf2298-3a93-4fa8-9c12-979fa8351d0b/conversions/35158ce5-be49-4d21-998a-230bf6862065-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4daf2298-3a93-4fa8-9c12-979fa8351d0b/conversions/35158ce5-be49-4d21-998a-230bf6862065-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4daf2298-3a93-4fa8-9c12-979fa8351d0b/conversions/35158ce5-be49-4d21-998a-230bf6862065-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4daf2298-3a93-4fa8-9c12-979fa8351d0b/conversions/35158ce5-be49-4d21-998a-230bf6862065-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент не раз обращал внимание на эффективность работы АПК от поля до переработки. Качественная подготовка почвы, соблюдение сроков посева и только высокоурожайные культуры. А еще техника, которая не должна подводить в поле, дисциплина на всех уровнях. Президент поручил проконтролировать всю актуальную аграрную организацию.

Зима - острый период для аграриев, но важно заложить хорошую базу под будущий урожай, не допустить падения производства.

Еще одно звено в производстве сельскохозяйственной продукции - молочнотоварные комплексы. В кировском "Рассвете" их три. Новый открыли в 2024 году и уже получают дивиденды.

Ставка на содержание и корма. Ведь важно дать буренкам качественный рацион и строго в соответствии с технологическими картами на каждый вид. Первыми получают питание самые продуктивные, те, у кого в расписании сегодня доильный зал, чтобы и сытые были, и успели наполнить холодильные камеры свежим молоком.

А еще здоровье телят. Значит, никаких сбоев и в будущем в производственной цепочке. Молоко стабильно экстра-класса. А еще солидные привесы в мясном животноводстве.

Александр Третьяк, замдиректора ОАО "Рассвет им. К. П. Орловского":

"Мы увеличили надой на данном комплексе. На корову где-то 200 кг за год. Надой на корову составил 10 тыс. 336 литров на голову. Это экономика, это наши деньги. И мы стремимся улучшать, увеличивать наши доходы. Это, конечно, сказывается на нашей зарплате".