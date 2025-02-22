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От обновления техники до обеспеченности семенами. Как белорусские аграрии готовятся к посевной
Каждое звено в цепочке производства сельхозпродукции должно работать эффективно. На это постоянно обращает внимание Президент Беларуси. На кону продовольственная и экономическая безопасность страны.
Сейчас аграрии активно готовятся к посевной кампании. И на первый план выходит техника, от ее состояния зависит оперативность работ. Важное звено и качественные семена и, конечно, профессиональные кадры.
Обновление машинного парка сельхозпредприятий
Мехдвор агрокомбината "Заря", лидера в производстве растениеводческой продукции, животноводстве. Подготовка машинного парка стала, пожалуй, главной задачей для мастеров и механизаторов. Рассказывает хлебороб с 20-летним стажем Сергей Алленков. Поэтому хоть сейчас в поле на самой крупной сеялке зерновой. Охват 9 метров. Скорость - за 12 часов до 100 га обрабатывает. Заодно и почву, еще и удобрения вносит.
Сергей Алленков, механизатор агрокомбината "Заря":
"Сеялку отремонтировали на 100 %. Стараемся по максимуму. Это очень важно, потому что сроки важны в посеве, важны во всем. Потому что весенний день год кормит".
"Объем, ремонт, подготовка сезона - это очень масштабная работа. Техника у нас практически уже вся готова к посевной кампании. В основном сейчас проводится только техническое обслуживание тракторов, замена масел, фильтров", - рассказал Егор Осинцев, главный инженер агрокомбината "Заря".
Поработали над импортозамещением, приобрели к сезону новое оборудование. Освоили выпуск гидравлических шлангов для всей техники. Это довольно расходный материал, раньше приходилось покупать в городе, тратить время на логистику. Теперь все на месте. Кстати, к сезону обновили парк современной техникой.
Екатерина Заровская, гендиректор агрокомбината "Заря":
"Мы усилили машинно-тракторный парк. Обновили его практически на 90 %. Закупили очень много белорусских тракторов, погрузчиков, энергонасыщенный 35-й трактор вместе с косой. Подготовили себя к посевной кампании и качественной заготовке кормов. Люди настроены, готовы работать".
Свыше 4 тыс. гектаров пашни будет задействовано в "Заре" под весенний сев, в том числе под зернобобовые и травы, горох, кукурузу. Всего же свыше 10 тыс. гектаров. Биг-бэги с семенами готовы.
Евгений Селюгин, заместитель гендиректора агрокомбината "Заря", показал яровой ячмень сорта "батька": "Это семена собственного производства, получены в прошлом году, будут высеваться для получения нового урожая. В прошлом году данный сорт дал урожайность порядка 50 ц с га. Устойчив к большинству болезней. Что касается в целом семенного фонда, то цифра составляет порядка 600 тонн".
Президент не раз обращал внимание на эффективность работы АПК от поля до переработки. Качественная подготовка почвы, соблюдение сроков посева и только высокоурожайные культуры. А еще техника, которая не должна подводить в поле, дисциплина на всех уровнях. Президент поручил проконтролировать всю актуальную аграрную организацию.
Зима - острый период для аграриев, но важно заложить хорошую базу под будущий урожай, не допустить падения производства.
Еще одно звено в производстве сельскохозяйственной продукции - молочнотоварные комплексы. В кировском "Рассвете" их три. Новый открыли в 2024 году и уже получают дивиденды.
Ставка на содержание и корма. Ведь важно дать буренкам качественный рацион и строго в соответствии с технологическими картами на каждый вид. Первыми получают питание самые продуктивные, те, у кого в расписании сегодня доильный зал, чтобы и сытые были, и успели наполнить холодильные камеры свежим молоком.
А еще здоровье телят. Значит, никаких сбоев и в будущем в производственной цепочке. Молоко стабильно экстра-класса. А еще солидные привесы в мясном животноводстве.
Александр Третьяк, замдиректора ОАО "Рассвет им. К. П. Орловского":
"Мы увеличили надой на данном комплексе. На корову где-то 200 кг за год. Надой на корову составил 10 тыс. 336 литров на голову. Это экономика, это наши деньги. И мы стремимся улучшать, увеличивать наши доходы. Это, конечно, сказывается на нашей зарплате".
Сейчас в "Рассвете" идет реконструкция еще одного МТК и двух доильных залов. Опять же доход в общую копилку, экономику хозяйства, региона, страны.