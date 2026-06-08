От политики к прибыли: как Минск и Аккра превращают дружбу в цифры товарооборота

На Белорусско-ганском бизнес-форуме атмосфера максимально рабочая. Интерес к этой встрече колоссальный - свыше 150 представителей белорусских компаний, готовых предложить свои идеи для дальнейшего сотрудничества.

В Минск приехали представители крупного бизнеса Африки, чтобы навести экономические мосты. Цель общая - найти точки для развития плодотворного сотрудничества.

Николай Борисевич, директор Национального центра поддержки экспорта:

"У нас с большинством африканских стран установлены действительно политически очень хорошие отношения в течение продолжительного времени. Но сейчас основная задача, чтобы конвертировать эту политическую привилегию в добавленную стоимость двусторонней торговли и взаимного бизнеса. Нельзя сказать, что это простой рынок, потому что на него стремятся многие страны. Но наше преимущество в том, что мы идем не только со своей техникой, мы не только идем со своими технологиями, но мы выстраиваем свои отношения на партнерской основе. И этот момент тоже очень высоко ценится нашими африканскими партнерами".

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Форум - площадка для презентации ключевых компетенций Беларуси и Ганы, обсуждения направлений сотрудничества между компаниями. Гана делает ставку на тотальную модернизацию своего сельского хозяйства. И здесь белорусские компетенции оказались как нельзя кстати.

Брайт Квабена Офори, директор по бизнес-развитию африканского консорциума агробизнеса news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c254da82-d402-40ed-a290-2a1930852528/conversions/b92f859f-3c57-4432-99c2-f4fa6032a3df-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c254da82-d402-40ed-a290-2a1930852528/conversions/b92f859f-3c57-4432-99c2-f4fa6032a3df-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c254da82-d402-40ed-a290-2a1930852528/conversions/b92f859f-3c57-4432-99c2-f4fa6032a3df-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c254da82-d402-40ed-a290-2a1930852528/conversions/b92f859f-3c57-4432-99c2-f4fa6032a3df-xl-___webp_1920.webp 1920w

Брайт Квабена Офори, директор по бизнес-развитию африканского консорциума агробизнеса:

"Моя компания работает в сфере банковских услуг и сельского хозяйства. Мы выращиваем рис и другие сельскохозяйственные культуры. И нам очень нужна белорусская техника. Кроме того, Беларусь очень сильна в сфере агротехнологий. И этот опыт нам очень интересен. В эти дни я посетил "БЕЛАГРО" и попробовал многие белорусские продукты. Я думаю, у Беларуси большие перспективы, чтобы экспортировать продукцию на ганский рынок".

Дмитрий Елкин, представитель IT-компании:

"Очень радует открытость к новым предложениям, потому что если смотреть по их региону, то сейчас это, наверное, одна из самых динамично развивающихся IT-стран, если брать Африку. Они абсолютно открыты к предложениям с нашей стороны, будь то какие-то готовые продукты, будь то поддержка через богатый опыт нашей IT-индустрии".

В центре внимания также сотрудничество в области образования, здравоохранения, медицины, IT. Бизнес-идеи партнеры обсудили и в ходе переговоров в формате B2B.

Саймон Маджи, главный исполнительный директор центра содействия инвестициям Ганы: news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ce4b9eb-c670-416d-9024-94463a52faa4/conversions/32a7d040-6127-4e09-88ef-d0fd24e8dfec-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ce4b9eb-c670-416d-9024-94463a52faa4/conversions/32a7d040-6127-4e09-88ef-d0fd24e8dfec-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ce4b9eb-c670-416d-9024-94463a52faa4/conversions/32a7d040-6127-4e09-88ef-d0fd24e8dfec-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ce4b9eb-c670-416d-9024-94463a52faa4/conversions/32a7d040-6127-4e09-88ef-d0fd24e8dfec-xl-___webp_1920.webp 1920w

Саймон Маджи, главный исполнительный директор центра содействия инвестициям Ганы:

"Мы ищем партнерства в самых разных секторах: от традиционного бизнеса до цифровой экономики, искусственного интеллекта и, что не менее важно, в горнодобывающей сфере, что крайне необходимо нам. Гана является значимым игроком в горнодобывающем секторе, в частности, в добыче и переработке золота в Африке и других странах мира. Мы видим уникальную возможность создать синергию, которая позволит процветать нашим двум странам и народам".