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От политики к прибыли: как Минск и Аккра превращают дружбу в цифры товарооборота
На Белорусско-ганском бизнес-форуме атмосфера максимально рабочая. Интерес к этой встрече колоссальный - свыше 150 представителей белорусских компаний, готовых предложить свои идеи для дальнейшего сотрудничества.
В Минск приехали представители крупного бизнеса Африки, чтобы навести экономические мосты. Цель общая - найти точки для развития плодотворного сотрудничества.
Николай Борисевич, директор Национального центра поддержки экспорта:
"У нас с большинством африканских стран установлены действительно политически очень хорошие отношения в течение продолжительного времени. Но сейчас основная задача, чтобы конвертировать эту политическую привилегию в добавленную стоимость двусторонней торговли и взаимного бизнеса. Нельзя сказать, что это простой рынок, потому что на него стремятся многие страны. Но наше преимущество в том, что мы идем не только со своей техникой, мы не только идем со своими технологиями, но мы выстраиваем свои отношения на партнерской основе. И этот момент тоже очень высоко ценится нашими африканскими партнерами".
Форум - площадка для презентации ключевых компетенций Беларуси и Ганы, обсуждения направлений сотрудничества между компаниями. Гана делает ставку на тотальную модернизацию своего сельского хозяйства. И здесь белорусские компетенции оказались как нельзя кстати.
Брайт Квабена Офори, директор по бизнес-развитию африканского консорциума агробизнеса:
"Моя компания работает в сфере банковских услуг и сельского хозяйства. Мы выращиваем рис и другие сельскохозяйственные культуры. И нам очень нужна белорусская техника. Кроме того, Беларусь очень сильна в сфере агротехнологий. И этот опыт нам очень интересен. В эти дни я посетил "БЕЛАГРО" и попробовал многие белорусские продукты. Я думаю, у Беларуси большие перспективы, чтобы экспортировать продукцию на ганский рынок".
Дмитрий Елкин, представитель IT-компании:
"Очень радует открытость к новым предложениям, потому что если смотреть по их региону, то сейчас это, наверное, одна из самых динамично развивающихся IT-стран, если брать Африку. Они абсолютно открыты к предложениям с нашей стороны, будь то какие-то готовые продукты, будь то поддержка через богатый опыт нашей IT-индустрии".
В центре внимания также сотрудничество в области образования, здравоохранения, медицины, IT. Бизнес-идеи партнеры обсудили и в ходе переговоров в формате B2B.
Саймон Маджи, главный исполнительный директор центра содействия инвестициям Ганы:
"Мы ищем партнерства в самых разных секторах: от традиционного бизнеса до цифровой экономики, искусственного интеллекта и, что не менее важно, в горнодобывающей сфере, что крайне необходимо нам. Гана является значимым игроком в горнодобывающем секторе, в частности, в добыче и переработке золота в Африке и других странах мира. Мы видим уникальную возможность создать синергию, которая позволит процветать нашим двум странам и народам".
Бизнес-диалог на форуме в Минске стал официальной точкой отсчета. Но времени на долгую раскачку нет, обе стороны настроены на максимально ускоренное развитие деловых отношений и практического сотрудничества.