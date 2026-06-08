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Венгрия разблокировала 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира для Украины
Автор:Редакция news.by
Венгрия разблокировала выделение Украине 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира благодаря новому премьеру Петеру Мадьяру. Информацию подтвердила глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас.
По ее словам, изначально предполагалось, что деньги пойдут на компенсацию странам - членам ЕС за уже поставленное Украине вооружение. Однако теперь обсуждается альтернативный вариант - направить их на прямую закупку оружия для Киева.
Каллас напомнила, что "неотложные потребности киевского режима должны оставаться приоритетом".