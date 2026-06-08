События дней Великой Отечественной войны воспроизвели в Брестской области. Более 100 реконструкторов представили историю партизанского движения в Ивановском районе. Здесь с 1943 по 1944 гг. размещалась стоянка штаба Пинской партизанской бригады.

Главный герой - уроженец деревни Мохро Александр Самуйлик. Он был главой сельсовета, подпольщиком и участником операции "Огненный поезд", в которой партизаны протащили захваченный состав на 40 км, возвращая людям награбленное имущество.

В историческом представлении - раритетная техники, оружие и пиротехнические спецэффекты.

Владимир Колот, руководитель военно-исторического клубного объединения "Честь мундира":

"Делали исторические справки, специально делали истории района, те, которые соответствовали данному периоду, поэтому здесь показана реконструкция, которая предшествовала первым дням до начала войны и последующая оккупация уже с момента начала войны. В реконструкции приняли участие около полутора десятков военно-исторических клубов Беларуси, которые приехали из Минска, Бреста, Березы, Гомеля, соответственно Бобруйска".