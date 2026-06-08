В Минске пресекли канал незаконной миграции

Сотрудники ГУБОПиК при поддержке бойцов ОМОН и спецподразделения "Алмаз" пресекли в Минске канал незаконной миграции. По данным МВД, к схеме причастны 3 женщины.

Две 53-летние фигурантки создали IT-компании и оформляли фиктивные документы о трудоустройстве иностранцев на должности инженеров-программистов. На основании этих документов мигранты получали визы и разрешения на временное проживание в Беларуси.

Как установили оперативники, в действительности иностранные граждане занимались продвижением онлайн-казино, ориентированных на жителей стран Ближнего Востока. Кроме того, в одном из арендованных домов в Минском районе была организована студия по изготовлению материалов эротического характера.

Владимир Горегляд, официальный представитель ГУБОПиК МВД Беларуси:

"Одна из задержанных, 21-летняя минчанка, находила клиентов. Помощь в этом ей оказывали 28- и 33-летние жители Ближневосточного региона. Таким образом, используя "серую" схему, аферистки обеспечили получение виз и разрешений на временное проживание в Беларуси как минимум 40 иностранцам. За свои услуги брали от 1,5 до 2 тыс. долларов с человека. Возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Нелегалов ждет принудительная высылка из страны. Устанавливаются иные участники преступной деятельности".