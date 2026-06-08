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Двое витебчан украли с предприятия километр силового кабеля

Мужчины присмотрели ценное имущество и решили подзаработать. Двое жителей Витебска забрали с предприятия, на котором трудились, силовой кабель длиной около километра. Но остаться незамеченными фигурантам не удалось - стражи порядка разобрались в деле (подробнее в видео).

Александра Берзина, старший инспектор ГИОС РОВД Витебска:

"Установлено, что с сентября прошлого года двое жителей областного центра неоднократно похищали силовой кабель. Злоумышленники прямо на территории завода снимали изоляцию, извлекали медную жилу, зачищали её и нелегально сдавали скупщикам вторсырья. Полученный дополнительный заработок делили поровну. Сумма причиненного ущерба составляет почти 15 тыс. рублей".

Разделы:

Происшествия

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