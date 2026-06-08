Двое витебчан украли с предприятия километр силового кабеля

Мужчины присмотрели ценное имущество и решили подзаработать. Двое жителей Витебска забрали с предприятия, на котором трудились, силовой кабель длиной около километра. Но остаться незамеченными фигурантам не удалось - стражи порядка разобрались в деле (подробнее в видео).