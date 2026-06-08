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Александр Довгало поделился, как сегодня работают предприятия цементной отрасли

завод по производству цемента в беларуси
Фото: sb.by

В мае 2026 года Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по развитию цементной отрасли в стране. Затрагивался указ о реструктуризации задолженности.

С какими сложностями чаще сталкиваются предприятия по производству цемента, рассказал гендиректор Управляющей компании холдинга "Белорусская цементная компания" Александр Довгало в "Актуальном интервью".

Гендиректор отметил, что предприятия цементной отрасли производят базовые строительные материалы наряду с другими нерудными материалами, стеклом, поэтому в Беларуси всегда этому уделялось особое внимание, ведь развитие страны неразрывно связано со стройкой.

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"Кроме того, в настоящее время предприятия работают стабильно, они обеспечены сырьем, материалами, своевременно выплачивается заработная плата. С момента принятия первого указа (от 16 мая 2019 г. № 181 "Об организациях цементной отрасли") мы из года в год наращивали объемы производства, продаж на внутреннем и внешнем рынках, отчего возрастала экономическая эффективность заводов", - пояснил гость интервью.

Вместе с тем продолжалось влияние внешнего фактора - валютных курсов - на финансово-хозяйственную деятельность. Приходилось погашать финансовые обязательства в валютном выражении, при этом в белорусских рублях они только возрастали. Для разрешения ситуации был разработан проект указа, предусматривающий перевод валютных обязательств перед Министерством финансов Беларуси, в белорусские рубли. Указ прошел согласование со всеми органами госуправления и был отправлен на рассмотрение главой государства.

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"Предметно анализировался не только указ и финансовые обязательства, но и работа всей цементной отрасли, выполнение условий оказания господдержки, прописанных в указе. Мы выполняем свои финансовые обязательства по платежам, банковским системам на протяжении шести лет. Все показатели, которые ежегодно нам доводятся, также выполняются, поэтому белорусский лидер поддержал проект указа", - поделился гендиректор Управляющей компании холдинга "Белорусская цементная компания".

Указ однозначно вдохнет новую жизнь в развитие цементной отрасли. К слову, в проекте указа не предусматривались и не вносились никакие дополнительные меры государственной поддержки. Это всего лишь перевод валюты в белорусские рубли. С принятием документа можно будет четко прогнозировать финансовые результаты и ценообразование, что является залогом стабильности на длительную перспективу.

Разделы:

Экономика

Теги:

производствоАктуальное интервью