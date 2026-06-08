В Полоцке мужчина погиб от алкоголя, у него в крови нашли более 7 промилле

Более 7 промилле алкоголя (это не ошибка, именно такой результат показала проверка) - судебные эксперты установили причину гибели жителя Полоцка. Правоохранители получили сообщение, что обнаружено тело 54-летнего мужчины в его же жилище. Прибывшие на место медики констатируют биологическую смерть человека. Для выяснения причин к работе подключились эксперты (подробнее в видео).