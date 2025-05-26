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От сельского хозяйства до промышленности. Беларусь и Ливия обсудили дальнейшее сотрудничество
Беларусь выстраивает диалог на взаимном сотрудничестве со всеми партнерами. Азия и Африка не исключение.
Ливия ценит поддержку, которую оказывает Беларусь ливийскому народу. Об этом "Первому информационному" рассказал глава парламента этой страны.
В ливийском правительстве в Бенгази прошли переговоры с участием белорусской делегации во главе с вице-премьером Виктором Каранкевичем. Стороны обсудили дальнейшие шаги по укреплению взаимовыгодного сотрудничества. Среди ключевых направлений: сельское хозяйство, промышленность и гуманитарная сферы.
Агила Салех, председатель Палаты представителей Ливии:
"Хочу выразить большую благодарность Президенту Беларуси, который оказывает поддержку ливийскому народу в нынешнее непростое время. Наши страны связывают отношения, проверенные временем. Сейчас мы наблюдаем хорошую динамику сотрудничества. Уверен, впереди много значимых совместных проектов в разных сферах".
Также в Бенгази прорабатывается создание совместного белорусско-ливийского предприятия в АПК. Благодаря ему появится возможность наладить сборочное производство техники и ее обслуживание.