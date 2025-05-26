От сельского хозяйства до промышленности. Беларусь и Ливия обсудили дальнейшее сотрудничество

Беларусь выстраивает диалог на взаимном сотрудничестве со всеми партнерами. Азия и Африка не исключение.

Ливия ценит поддержку, которую оказывает Беларусь ливийскому народу. Об этом "Первому информационному" рассказал глава парламента этой страны.

В ливийском правительстве в Бенгази прошли переговоры с участием белорусской делегации во главе с вице-премьером Виктором Каранкевичем. Стороны обсудили дальнейшие шаги по укреплению взаимовыгодного сотрудничества. Среди ключевых направлений: сельское хозяйство, промышленность и гуманитарная сферы.

Агила Салех, председатель Палаты представителей Ливии:

"Хочу выразить большую благодарность Президенту Беларуси, который оказывает поддержку ливийскому народу в нынешнее непростое время. Наши страны связывают отношения, проверенные временем. Сейчас мы наблюдаем хорошую динамику сотрудничества. Уверен, впереди много значимых совместных проектов в разных сферах".