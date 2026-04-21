3.74 BYN
2.83 BYN
3.34 BYN
От станкостроения до продуктов питания - направления сотрудничества Беларуси и Ростовской области
Регионы Беларуси и России сегодня тесно взаимодействуют в сфере экономики. В первую очередь акценты Союзного государства расставлены на региональном сотрудничестве. Ростов-на-Дону всегда играл важное политическое и экономическое значение. Находится в одном из ведущих аграрных регионов России, который обеспечивает безопасность страны. И помогает ему в этом белорусская техника.
Почему именно здесь был открыт мультибрендовый центр "Белорусские машины"? И что выделяет автобусы МАЗ в транспортном потоке Ростова-на-Дону?
Ростов-на-Дону - это главный город всего юга России. Его еще называют "воротами Северного Кавказа". В этом регионе природа просыпается намного раньше. Город уже утопает в зелени и аромате цветущей вишни. Из-за своего уникального географического положения у Ростова прямой выход сразу к пяти морям, он всегда играл важную роль в жизни страны. Несмотря на то что из-за близости к зоне военных действий, сегодня самолеты временно не летают сюда напрямую, а мобильный интернет отсутствует, экономика с Беларусью продолжает развиваться.
Переговоры с белорусской делегацией начинаются с небольшой экскурсии. Гидом выступает сам мэр города, это еще раз показывает, насколько мы в друг друге заинтересованы. По итогам прошлого года взаимный товарооборот составил более 1,5 млрд долларов. В Ростове работают 40 магазинов белорусской продукции. А местные женщины, как отметил мэр, очень любят одежду из нашего льна, идеально подходит для жаркого климата. Но один из самых важных совместных проектов - открытие мультибрендового центра белорусской техники.
Александр Скрябин, глава города Ростов-на-Дону:
"Очень удачное месторасположение, потому что у нас образовалось кольцо вокруг Азовского моря. И этим расположением можно активно пользоваться. У нас очень много коммунальной техники, грузовиков, автобусов именно белорусского производства. Это большой потенциал и практическое значение развития, продолжения наших отношений".
"Белорусские машины" - крупнейший не только в Ростове-на-Дону, но и в России мультибрендовый центр. В одном месте собраны все известные бренды белорусской техники от автобусов до лесопогрузчиков. С точки зрения продаж очень удобно. Потенциальный покупатель прямо на месте руками может изучить то, что собирается приобрести.
Место выбрано неслучайно. Отсюда наша сельскохозяйственная техника расходится по всему югу России. На ней пашут, сеют и убирают урожай. И такое сотрудничество проверено годами.
Николай Стреляный, учредитель официального дилера техники МАЗ в Саратовской области (Россия):
"Наши аграрии выбирают МАЗ. Это не просто мода, они оценили за последнее время, что этот автомобиль удовлетворяет полностью их запросы".
К сожалению, сегодня идет небольшой спад в продажах готовой техники, поэтому основная задача центра - это оказание услуг, т. е. качественный и своевременный ремонт. Дополнительную выручку сегодня можно получить именно на продаже и установке новых запчастей.
Юрий Селиверстов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:
"Была поставлена правительством задача, чтобы на базе мультибрендовых центров могли сделать что-то на подобии учебного класса, де научили бы людей правильно обслуживать соответствующую технику, чтобы не допускать поломок и иметь опытные образцы. И в этом плане это тоже немаловажно".
И еще одна важная задача - продумать все финансовые инструменты, которые в непростое для экономики время могут поддержать и производителей, и покупателей. После ухода с рынка западных и европейских брендов наш главный конкурент - изъятая техника, которая хранится на складах лизинговых компаний.
Владимир Ананич, заместитель гендиректора - директор по маркетингу ООО "МАЗ-РУС" (Россия):
"На сегодняшний день их порядка 30 тыс. единиц. Особенно тяжелый сегмент на сегодняшний день - это седельные тягачи. Поэтому мы совместно с заводом создали беспрецедентную акцию. Сегодня можно купить тягач как в отсрочку, рассрочку на 2 года с применением специальных скидок с использованием белорусских финансовых операторов".
Реальный пример нашего сотрудничества - это новенький автобус МАЗ, который уже 2 месяца курсирует по Ростову-на-Дону. Аршак Нанян работает водителем более 20 лет, это не первый МАЗ в его карьере. Но плюсы этой модели уже успел прочувствовать.
Аршак Нанян, водитель АТП № 5 (Ростов-на-Дону, Россия):
"Эта модель у нас по Южному федеральному округу единственная. Мы как бы первопроходцы, пионеры. У нас в основном в городе преимущественно белый транспорт, а этот выделяется в потоке".
Скоро в транспортном потоке Ростова появятся и наши бирюзовые троллейбусы. Их скоро отдадут на тестирование. А из проектов на перспективу - обновление трамвайного парка, модернизация системы водоканала и поставки белорусских лифтов.