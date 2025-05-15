От топлива до косметики и выращивания шампиньонов - где используют белорусское черное золото

В Беларуси есть 46 видов торфа, и каждый используется для того или иного выпуска продукции: топливные брикеты, торф для рассады голубики, покровный материал для шампиньонов. Подробнее об использовании и добыче природного богатства смотрите в проекте "На контроле Президента".

Один из способов применения такого ценного ресурса нашли, например, в компании по выращиванию шампиньонов. Там находится 12 камер по 800 кв. метров каждая. В сумме дают 2,5 млн кг шампиньонов в год.

Достичь такой небывалой урожайности удалось в том числе благодаря переходу на покровный материал, на котором растет гриб белорусского производства. Раньше его закупали в Польше, но 4 года назад директор компании Виктор Ружин вступил в коллаборацию с торфопредприятием "Березовское".

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В результате совместной работы там наладили выпуск белорусского покровного материала.

Виктор Ружин:

"Машины, которыми мы везли раньше с Польши компост, стояли долго на границе. Компост грелся. Когда доходил, даже выкидывали иногда. Определенной температуры мы достичь не могли, поэтому это все отражалось на грибе: появлялись болезни, был и маленький тонаж. Белорусская покровная почва на сегодняшний день лучше. Урожайность у нас теперь больше".

Помимо выпуска покровного материала для выращивания шампиньонов, торфопредприятие "Березовское" занимается и производством классических топливных брикетов. У нас в стране это самый распространенный вид продукции в торфопереработке.

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Ежегодно добывается порядка 2 млн тонн торфа, из которых производится более 1 млн тонн продукции топливного назначения: брикеты, сушенка торфяная и торф кусковой.

"Важная задача, которая стоит перед торфяниками, перед торфозаводами, это энергетическая безопасность. У нас есть свой топливный продукт, который может обеспечить разные отрасли промышленности, народного хозяйства: цементные заводы, структура ЖКХ. И население тоже использует данный вид продукции", - заметил заместитель гендиректора предприятия "Брестоблгаз".

Торфяная отрасль в настоящее время играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Беларуси. Ежегодное потребление торфяного топлива в республике составляет 1 млн тонн, что позволяет заместить около 450 млн кубометров импортируемого природного газа.

При этом из торфа каждый год выпускается и 150 тыс. тонн продукции нетопливного назначения. Это торф верховой, кипованный и торф для компостирования сельскому хозяйству, а также грунт питательный.

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И это все не единственные варианты конечных продуктов из торфа. В Институте природопользования НАН Беларуси проводится большая работа по применению этого природного ресурса. Например, по разработкам института было выпущено более 2,5 тыс. тонн удобрений. Они, как показали испытания, повышают урожайность на 17-20 %.