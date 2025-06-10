От тракторов до тропических фруктов - как "Белагро" объединяет мир

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Выставка "Белагро" отметила 35 лет. С каждым годом она только молодеет и постоянно открывает для себя что-то новое. В этом году это касается локации. Форум получил столичную прописку - Минский международный выставочный центр.

Площадка молодая, но уже проверенная большим наплывом гостей. К каждому событию ведется тщательная подготовка.

На "Белагро" идут целыми семьями с детьми, привозят гостей из других стран. Самый большой ажиотаж в день открытия. Традиционно это очень представительное событие. Все-таки за годы работы выставка стала одним из брендов белорусского государства.

В современном мире тема продовольствия на безопасности выходят на первый план. Об этом говорили на "Белагро" на высоком уровне. Здесь впервые провели форум "АгроШОС". Шанхайская организация сотрудничества очень ценит вклад нашей страны в решение этого вопроса.

"Белагро" - это всегда очень насыщенная деловая программа. В этом году первый день также посвятили белорусско-кыргизскому сотрудничеству. Бизнес-форум собрал представителей более 70 предприятий из двух сторон.

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"Из Кыргызстана прибыли представители порядка 20 компаний. Это занятые в сферах легкой, тяжелой промышленности, в сфере сельского хозяйства, фармацевтики и в других отраслях. С белорусской стороны также очень представительная делегация. Все это говорит о наличии предметного интереса бизнеса двух стран к установлению новых контактов, развитию отношений. Ну и, конечно же, посредством всего этого мы выйдем и на углубление наших двусторонних торгово-экономических связей", - отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Беларуси Эрбол Султанбаев.

Очень приятно видеть на "Белагро" такое количество зарубежных гостей. Больше всего, конечно, из России - сразу 18 регионов. И себя показать, и на других посмотреть. Такая же цель и у белорусских предприятий. Они, как всегда, подготовились к форуму основательно и представили целый пул новинок. Здесь и сырное мороженое, и необычный зефир. Все новинки скоро появятся в продаже, что важно не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах. Обеспечить сельское население широким выбором качественных и вкусных продуктов - поручение Президента Белкоопсоюзу.

"Стараемся последние годы этот ассортимент производимой нами же продукции предлагать настолько широкой линейкой для того, чтобы сельский житель чувствовал себя таким же обеспеченным, удовлетворенным. В последние годы мы активно развиваем и автомагазины. Причем ассортимент предлагаемой продукции в автомагазинах ничуть не уступает тому ассортименту, который мы предлагаем в той же розничной торговой сети", - заявила зампредседателя правления Белкоопсоюза Оксана Скиндер.

Да и сами автомагазины теперь очень современные и технологичные. "Мандарин" - одна из самых ярких во всех смыслах новинок выставки. Это автолавка на легковом шасси. То есть сесть за руль может даже водитель с правами категории B и передвигаться абсолютно по всем дорогам страны.