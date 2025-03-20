Отсутствие товаров, ненадлежащее качество. В профсоюзы можно сообщить о ситуации на потребрынке

Отсутствие товаров, недостаточный ассортимент, ненадлежащее качество или значительное повышение цен. Замечания и предложения по улучшению ситуации на рынке товаров и услуг 20 марта принимают профсоюзы.

По всей стране отраслевые специалисты проведут общественные приемы. Подробная информация о месте и времени размещена на официальном интернет-портале Федерации. Также сообщить о спорной ситуации можно по телефону или через специальную онлайн-форму на портале ФПБ.