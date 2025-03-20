3.68 BYN
3.08 BYN
3.36 BYN
Отсутствие товаров, ненадлежащее качество. В профсоюзы можно сообщить о ситуации на потребрынке
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2.22025-03-20T04:25:08.000000Z00
Отсутствие товаров, недостаточный ассортимент, ненадлежащее качество или значительное повышение цен. Замечания и предложения по улучшению ситуации на рынке товаров и услуг 20 марта принимают профсоюзы.
По всей стране отраслевые специалисты проведут общественные приемы. Подробная информация о месте и времени размещена на официальном интернет-портале Федерации. Также сообщить о спорной ситуации можно по телефону или через специальную онлайн-форму на портале ФПБ.
Кроме того, во время общественных приемов поступают обращения о режиме работы автолавок в сельской местности, ассортименте белорусских товаров в отдельных торговых точках и о качестве некоторых продуктов.