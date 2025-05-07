Памятные монеты и банкноту номиналом 80 рублей презентовал Нацбанк Беларуси

Памятные монеты и банкноту к 80-летию Победы презентовал Нацбанк Беларуси в Музее истории Великой Отечественной войны.

Это не первая серия к юбилейному 9 Мая, но впервые она дополнена купюрой. Тираж составляет 80 тыс. штук. Монет в серебряном исполнении насчитывается 2,5 тыс. штук, в медно-никелевом - 5 тыс.

Глава Нацбанка Роман Головченко отметил спрос на такие уникальные экземпляры. В кол-центр поступало много звонков от белорусов, проявляют интерес и иностранные делегации - гости хотели бы увезти такой сувенир на родину.

"В первую очередь, это памятные предметы, которые предназначены для того, чтобы сохранятся в семье, передаваться по наследству. Традиция издавать памятные монеты к значимым юбилеям военных событий насчитывает уже века. Конечно, в первую очередь, это вопрос о памяти, о сохранении в материальной форме отражения тех событий", - отметил Роман Головченко.