3.68 BYN
3.01 BYN
3.41 BYN
Памятные монеты и банкноту номиналом 80 рублей презентовал Нацбанк Беларуси
Памятные монеты и банкноту к 80-летию Победы презентовал Нацбанк Беларуси в Музее истории Великой Отечественной войны.
Это не первая серия к юбилейному 9 Мая, но впервые она дополнена купюрой. Тираж составляет 80 тыс. штук. Монет в серебряном исполнении насчитывается 2,5 тыс. штук, в медно-никелевом - 5 тыс.
Глава Нацбанка Роман Головченко отметил спрос на такие уникальные экземпляры. В кол-центр поступало много звонков от белорусов, проявляют интерес и иностранные делегации - гости хотели бы увезти такой сувенир на родину.
"В первую очередь, это памятные предметы, которые предназначены для того, чтобы сохранятся в семье, передаваться по наследству. Традиция издавать памятные монеты к значимым юбилеям военных событий насчитывает уже века. Конечно, в первую очередь, это вопрос о памяти, о сохранении в материальной форме отражения тех событий", - отметил Роман Головченко.
Стартуют продажи в среду, 7 мая. Очередь в кассу начали занимать со вторника. Коллекционеры приезжают со всех уголков Беларуси. Есть ограничение: в одни руки одна монета и 5 банкнот.