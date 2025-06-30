Пархомчик заявил о планах наладить производство речных судов в Пинске

"Обсуждаем сейчас вопросы судостроения. Я был в командировке в Нижнем Новгороде, встречался со своим коллегой - губернатором. У нас в стадии завершения находится подписание контрактов на 10 разных видов судов. Это первый шаг, после чего предприятия Нижнего Новгорода готовы приступить к вопросам локализации производства небольших судов, речных судов для потребностей Республики Беларусь", - рассказал Петр Пархомчик. Вопросы судоходства обсуждаются не только с российскими партнерами. "Есть еще другие предложения из других стран. В июле ждем представителей Китая. Возможно, они что-то привезут нам более интересное", - добавил он.

Председатель Брестского облисполкома отметил, что относительно Пинского судостроительно-судоремонтного завода подписан указ Президента. В предприятие намерены вдохнуть новую жизнь. "Они сейчас приступили к ремонту судов, которые отработали свой технический ресурс. Предприятие начинает оживать. Оно находится в санации, и, понятно, там тоже нужно сейчас принимать очень серьезные административные меры", - акцентировал внимание глава области. Он пояснил, что предприятие нуждается в грамотном руководителе, команде персонала, новых компетенциях для выполнения поставленных задач. "Надо создать компетенции, которые позволили бы нам с Пинского судоремонтного завода построить предприятие, которое бы делало небольшие суда для рек. Это как раз те, которые требуются для развития нашего водного туризма, чтобы можно было прокатиться по нашим прекрасным рекам, передвигаться куда-то отдохнуть, где-то остановиться полюбоваться природой", - добавил председатель Брестского облисполкома. По его словам, имеющийся туристический потенциал используется не в полной мере. "Посещающих Брестскую область очень много, поэтому предложить эту услугу было бы здорово. Это еще одна возможность увеличить наш экспортный потенциал", - подытожил Петр Пархомчик.