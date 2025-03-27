Парламент России завершил ратификацию соглашения с Беларусью о международных автоперевозках

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Парламент России завершил ратификацию белорусско-российского межправительственного соглашения о международных автомобильных перевозках, сообщает БЕЛТА.

27 марта ратификационный закон одобрила верхняя палата - Совет Федерации, ранее, 25 марта, он был принят Госдумой России. Белорусская сторона завершила ратификационные процедуры по документу 6 января 2024 года.

Соглашение регламентирует вопросы перевозки пассажиров и грузов по территориям Беларуси и России белорусскими и российскими субъектами хозяйствования. "В соответствии с настоящим соглашением осуществляются международные автомобильные перевозки пассажиров и грузов между государствами сторон, транзитом по их территориям, с территории третьего государства или на территорию третьего государства, а также каботажные автомобильные перевозки грузов", - говорится в документе.

"Соглашением определены случаи, когда перевозки пассажиров, грузовые перевозки, транзитные перевозки осуществляются без разрешений. Предусмотрено, что такие перевозки могут выполняться только перевозчиком, который в соответствии с законодательством своего государства допущен к осуществлению международных автомобильных перевозок", - сказала, представляя документ на ратификацию, член Комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова.

"Соглашение направлено на совершенствование международно-правового регулирования российско-белорусского сотрудничества в сфере международных автомобильных перевозок, что позволит создать благоприятные условия для перевозчиков двух стран", - подчеркнула она.