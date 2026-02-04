3.74 BYN
Парламентская делегация Казахстана посетила БЕЛАЗ
Автор:Редакция news.by
В Беларуси с официальным визитом находится парламентская делегация Казахстана. Гости уже посетили БЕЛАЗ, ознакомились с белорусскими технологиями и техникой.
Казахстан стабильно занимает вторую строчку по внешнеторговому обороту среди партнеров Содружества. При этом Минск и Астана готовы идти дальше.
Беларусь и Казахстан укрепляют сотрудничество
Одна из основ слаженной работы двух стран - интенсивные контакты и межпарламентский диалог. Председателя Мажилиса Ерлана Кошанова в аэропорту 4 февраля встретил спикер Палаты представителей Игорь Сергеенко. 5 февраля в программе - насыщенный переговорный марафон.