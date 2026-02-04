Парламентская делегация Казахстана посетила БЕЛАЗ

В Беларуси с официальным визитом находится парламентская делегация Казахстана. Гости уже посетили БЕЛАЗ, ознакомились с белорусскими технологиями и техникой.

Казахстан стабильно занимает вторую строчку по внешнеторговому обороту среди партнеров Содружества. При этом Минск и Астана готовы идти дальше.

