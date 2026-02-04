Парламентская делегация Казахстана с официальным визитом прибыла в Беларусь

"Мы бы хотели, чтобы больше казахстанских студентов училось у нас в республике. Мы заинтересованы, чтобы и наши студенты учились в Казахстане. Должен быть взаимообмен культурами, традициями. У нас очень дружественное отношение между странами, соответственно между парламентариями также. Очень сложная сейчас обстановка в мире. Мы входим в ряд международных структур, как Беларусь, так и Казахстан. И вот здесь тоже есть определенный потенциал, который нам, как Беларуси, так и Казахстану, необходимо использовать".