Парламентская делегация Казахстана с официальным визитом прибыла в Беларусь
Беларусь и Казахстан укрепляют сотрудничество. 4 февраля с официальным визитом в нашу страну прилетела делегация во главе с председателем мажилиса парламента Казахстана.
Страна стабильно на второй строчке по внешнеторговому обороту среди партнеров Содружества.
Но Минск и Астана готовы идти дальше. Политический диалог на высшем уровне гармонично дополняется интенсивными межпарламентскими контактами.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Мы бы хотели, чтобы больше казахстанских студентов училось у нас в республике. Мы заинтересованы, чтобы и наши студенты учились в Казахстане. Должен быть взаимообмен культурами, традициями. У нас очень дружественное отношение между странами, соответственно между парламентариями также. Очень сложная сейчас обстановка в мире. Мы входим в ряд международных структур, как Беларусь, так и Казахстан. И вот здесь тоже есть определенный потенциал, который нам, как Беларуси, так и Казахстану, необходимо использовать".
Фото БЕЛТА