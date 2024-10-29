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Пенсии и пособия в Беларуси выплатят досрочно. Расскажем, когда их можно получить

Впереди большие выходные, поэтому пенсии и пособия за 7 ноября белорусам выплатят досрочно.

С 5 ноября их можно будет получить в объектах почтовой связи Минска, Брестской, Витебской и Гродненской областей, а с 6 ноября - Гомельского, Минского и Могилевского регионов.

В праздничный день - 7 ноября - будут работать только дежурные объекты почтовой связи.

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