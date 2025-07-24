Первый комбайнер-тысячник определился в Могилевской области

356 тыс. га зернового клина предстоит убрать во время уборочной кампании в Могилевской области. Одновременно намолот будут обеспечивать свыше 1 тыс. комбайнов. Более сотни поступят в регион дополнительно к началу массовых работ.

Жатва переходит в активную стадию, поэтому дисциплина и качество находятся на особом контроле, в том числе Президента Беларуси Александра Лукашенко. Аграрии ловят каждый погожий час. Кстати, уже определился и первый тысячник в области. Им стал механизатор Сергей Алленков из агрокомбината "Заря" Могилевского района.

Сергей Алленков:

"Если брать уборочную и все то время, что я работал на комбайне помощником, то в 2025 году уже это моя 25-я уборочная. На данный момент с погодой много боремся, потому что идут дожди, по два-три часа иногда убираем. В 2025-м будет тяжелая битва за урожай, но мы стараемся, ведь страну кормить надо".

Гендиректор агрокомбината "Заря" Екатерина Заровская подчеркнула, что настроены все исключительно на высокий результат. В поле работают шесть комбайнов, в том числе три комбайна, которые были переданы по поручению Президента. "Зерносушильное хозяйство работает круглые сутки, на зерноток поступает ежедневно около 400 т зерна. Погода нас подводит, но не пугает", - сообщила она.