Первые комбайнеры-тысячники определились на уборке урожая в Клецком районе

"Ребята всегда твердо, верно двигаются вперед. Они понимают, что они делают и для чего это нужно делать. Потому что с такой культурой, как озимый ячмень медлить нельзя. Так как дожди могут пройти, шквалистый большой ветер и ливень, как и прошел 7 числа, есть такие поля, что колосья обивают сразу, их уже просто не поднять. На данный момент уже убираем", - рассказал " ОАО "Кухчицы" Сергей Здрок.