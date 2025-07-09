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Первые комбайнеры-тысячники определились на уборке урожая в Клецком районе
В Минском регионе определились первые хлеборобы, которые намолотили и перевезли тысячу тонн зерна. Работают они в хозяйстве "Кухчицы" Клецкого района.
Старший комбайнер Павел Шутило и водитель зерновоза Андрей Алексейчик своего результата достигли на белорусской технике.
Награды получили от Клецкого райисполкома, руководства Минской области и профсоюзов. На торжественной церемонии чествования отметили, что старт жатвы в Минской области оптимистичный. Первая культура - озимый ячмень - показывает хорошую урожайность.
"Ребята всегда твердо, верно двигаются вперед. Они понимают, что они делают и для чего это нужно делать. Потому что с такой культурой, как озимый ячмень медлить нельзя. Так как дожди могут пройти, шквалистый большой ветер и ливень, как и прошел 7 числа, есть такие поля, что колосья обивают сразу, их уже просто не поднять. На данный момент уже убираем", - рассказал " ОАО "Кухчицы" Сергей Здрок.
Хозяйства страны сейчас активно убирают озимый ячмень. Общий намолот - более 100 тысяч тонн.