Петкевич: У Беларуси и Чукотки большие перспективы сотрудничества в туризме
30 марта в Минск прибыл губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов. Сразу после переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко делегация направилась в правительство.
Владислав Кузнецов встретился с заместителем премьер-министра Беларуси Натальей Петкевич. Она отметила большие перспективы сотрудничества в туризме, продовольствии и промышленности. Горнодобывающая отрасль российского региона нуждается в современной и надежной технике. К слову, Чукотка обладает большими запасами различных полезных ископаемых (реализуются проекты по добыче золота, меди, олова). Беларусь же предлагает не просто поставки машин, но и полный сервис.
Наталья Петкевич:
"Мы предлагаем механизм финансирования, учитывая большие государственные программы, которые реализуются по развитию жилищно-коммунального хозяйства, технике, лифтам, наполнению трансформаторов. Актуальны и востребованы в любой точке мира белорусские продукты питания. Здесь нам есть чем гордиться. Думаю, мы можем найти тут точки соприкосновения".
Итогом встречи в Совмине стало подписание соглашения между правительствами Беларуси и Чукотского автономного округа о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.