План перевыполнен. В Беларуси завершен сев яровых, кукурузы и овощей

План ярового сева в Беларуси перевыполнен. Яровые культуры в стране посеяны на площади 2 млн 336 тыс. гектаров.

Также перевыполнен план сева кукурузы на все цели. Семена легли в почву на площади 1 млн 255 тыс. гектаров. На зерно посеяно 395 тыс. гектаров кукурузы, что составляет 111 % плана.

План сева овощей выполнен на 115 %. В этом году особое значение придается луку. Он уже занимает 93 % отведенных площадей.