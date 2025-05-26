3.76 BYN
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3.41 BYN
План перевыполнен. В Беларуси завершен сев яровых, кукурузы и овощей
План ярового сева в Беларуси перевыполнен. Яровые культуры в стране посеяны на площади 2 млн 336 тыс. гектаров.
Также перевыполнен план сева кукурузы на все цели. Семена легли в почву на площади 1 млн 255 тыс. гектаров. На зерно посеяно 395 тыс. гектаров кукурузы, что составляет 111 % плана.
План сева овощей выполнен на 115 %. В этом году особое значение придается луку. Он уже занимает 93 % отведенных площадей.
Посеяно также 93 % проса и 79 % гречихи.